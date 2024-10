Devastación en el centro de Florida por paso de Milton

Sarasota. El poderoso huracán Milton devastó el centro del estado de Florida de este a oeste antenoche, inundó las calles con agua marina y provocó al menos unos 150 peligrosos tornados, tan sólo dos semanas después del paso del ciclón devastador Helene, que dejó 200 fallecidos.

“Al menos 15 personas han perdido la vida por hechos relacionados con el temporal”, notificó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien precisó que las muertes ocurrieron durante los tornados previos a la llegada de Milton. En uno de los rescates, agentes del condado de Hillsborough subieron a una balsa a un niño de 14 años que encontraron aferrado a un pedazo de valla que flotaba en el torrente.

La tripulación de un helicóptero de la Guardia Costera rescató a un hombre que se sujetaba a una hielera en las aguas de la costa occidental del estado después de que su barco de pesca quedó destruido frente a Madeira Beach, horas antes de que el huracán llegara a tierra. La agencia calcula que el hombre sobrevivió a vientos de hasta 145 kilómetros por hora y olas de 7.6 metros durante la noche.

A pesar de la destrucción, muchas personas se expresaron aliviadas de que el paso de la tormenta no fue mucho peor. La ciudad de Tampa no recibió un impacto directo, y la marejada ciclónica potencialmente letal que muchos de los científicos temían jamás se materializó. La tormenta se desvió al sur en las últimas horas y tocó tierra la tarde del miércoles como un huracán de categoría 3 en Siesta Key, a 112 kilómetros al sur de Tampa. Los daños fueron generalizados y el nivel del agua podría seguir en aumento durante varios días, pero el gobernador Ron DeSantis dijo que no se trató “del peor escenario posible”.

“Recibes dos huracanes en un par de semanas, no es algo fácil de atravesar, pero he visto mucha resiliencia en todo este estado”, dijo el gobernador en Sarasota. Indicó que confiaba en que esta zona “se recuperará muy, muy rápido”.

“Todo fue muy rápido. El agua entró de golpe. Venía muy fuerte, con mucha corriente”, recuerda Sandra Escalona, esposa de Lidier Rodríguez, un cubano de 54 años.

La madrugada de ayer, su apartamento en Clearwater, cerca de la bahía de Tampa en el oeste de Florida, empezó a inundarse luego que Milton tocó tierra, por lo que decidieron correr escaleras arriba para sobrevivir. “Corrimos a coger unos papeles, cargamos al perro y salimos por la puerta. Luego pasamos la noche frente a la puerta del vecino de arriba”, recordó Escalona. Horas después, la pareja observó cómo los servicios de emergencia que los rescataron por la mañana ayudaron a otros vecinos a abandonar su hogar, un complejo de edificios de dos plantas.

Pérdidas materiales

En St. Lucie, donde se confirmaron cuatro muertes como resultado de los tornados, “varias casas y estructuras en todo el condado” incluida “la ciudad de Port St. Lucie y áreas no incorporadas, sufrieron daños significativos”, informaron las autoridades en un comunicado.

Calvin Lee Hamilton, de 57 años, que vive en la zona, dijo que “intentaba prepararme para el huracán y me golpeó el tornado. Fue un desastre doble”.

Los vientos de Milton ocasionaron la caída de una grúa en un sitio de construcción de St. Petersburg, que sólo causó daños sin dejar heridos, indicaron autoridades. Se trata del área de obras de un edificio de condominios y oficinas de 46 pisos, que será la torre residencial más alta en la costa del golfo de Florida; el aparato se estrelló contra un edificio cercano al del diario Tampa Bay Times sin dejar heridos.

Cerca, las ráfagas de Milton arrancaron paneles del techo del Tropicana Field, estadio donde juegan los Rays de Tampa Bay, equipo de béisbol de las Grandes Ligas; no hubo víctimas. La directora de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, Deanne Criswell, reconoció que la península de Florida se salvó “del peor escenario” de todos los que se habían previsto, pero que elevar las alertas sirvió a fin de evitar males mayores.

Las autoridades hicieron hincapié en que el peligro no ha pasado: emitieron advertencias de marejada ciclónica en gran parte de la costa en la zona este-centro de Florida, y hacia el norte, en Georgia, y se emitieron alertas de tormenta tropical en Carolina del Sur.

“A todos los afectados por el huracán Milton: deben permanecer aún en sus casas y fuera de las carreteras. Cables eléctricos caídos, escombros y carreteras arrasadas están creando condiciones peligrosas”, pidió la mañana de ayer el presidente Joe Biden en X.

En la Casa Blanca, Biden respondió al candidato republicano Donald Trump: “Señor ex presidente Trump… haz algo útil con tu vida, hombre, ayude a esta gente”, luego de pedir a los republicanos que dejen de difundir información falsa sobre los recientes huracanes Helene y Milton.

La tormenta, que engendró una gran cantidad de tornados con intensidad destructiva a su paso, interrumpió el suministro eléctrico en gran parte del estado y dejó a más de 3.2 millones de hogares y empresas sin luz, de acuerdo con el sitio web power outage.us, que monitorea apagones.

El impacto de Milton en Florida representa la sexta ocasión en la historia que Florida es azotada por tres huracanes en un solo año, de acuerdo con el científico investigador Phil Klotzbach, de la Universidad Estatal de Colorado. Los otros años fueron 1871, 1886, 1964, 2004 y 2005.

