Cruz Roja cierra oficina en Gaza y reubica personal por intensa ofensiva israelí

Ginebra. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció en un comunicado hoy miércoles que debido a la intensificación de las operaciones militares en la Ciudad de Gaza, en el norte de la franja de Gaza, cerró temporalmente su oficina local y reubicó a su personal a otras oficinas en el sur de la Franja de Gaza para garantizar su seguridad.

El comunicado señaló que los civiles están siendo asesinados, desplazados a la fuerza y han soportado condiciones terribles. Los equipos de primera respuesta, entre ellos la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina y la Defensa Civil, han estado trabajando incansablemente para proporcionar ayuda, “pero su capacidad de movimiento y de llegar de forma segura a la población civil se ha visto gravemente limitada”.

De acuerdo con el comunicado, el CICR continuará apoyando a los civiles en la Ciudad de Gaza a través de sus oficinas en Deir al-Balah y Rafah hasta donde las circunstancias lo permitan, y regresarán a la Ciudad de Gaza en cuanto mejore la situación.

El comunicado pidió un alto el fuego inmediato e instó a Israel a garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de la población civil. Subrayó que se debe respetar y proteger al personal médico y de rescate, así como sus instalaciones, y que se debe permitir el paso rápido y sin obstáculos de la ayuda humanitaria.

