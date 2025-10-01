Miércoles, octubre 1, 2025
NoticiasInternacional

Cruz Roja cierra oficina en Gaza y reubica personal por intensa ofensiva israelí

Cruz Roja cierra oficina en Gaza y reubica personal por intensa ofensiva israelí
Cruz Roja cierra oficina en Gaza y reubica personal por intensa ofensiva israelí: Foto: Comité Internacional de la Cruz Roja
La Jornada

Ginebra. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció en un comunicado hoy miércoles que debido a la intensificación de las operaciones militares en la Ciudad de Gaza, en el norte de la franja de Gaza, cerró temporalmente su oficina local y reubicó a su personal a otras oficinas en el sur de la Franja de Gaza para garantizar su seguridad.

El comunicado señaló que los civiles están siendo asesinados, desplazados a la fuerza y han soportado condiciones terribles. Los equipos de primera respuesta, entre ellos la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina y la Defensa Civil, han estado trabajando incansablemente para proporcionar ayuda, “pero su capacidad de movimiento y de llegar de forma segura a la población civil se ha visto gravemente limitada”.

De acuerdo con el comunicado, el CICR continuará apoyando a los civiles en la Ciudad de Gaza a través de sus oficinas en Deir al-Balah y Rafah hasta donde las circunstancias lo permitan, y regresarán a la Ciudad de Gaza en cuanto mejore la situación.

El comunicado pidió un alto el fuego inmediato e instó a Israel a garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de la población civil. Subrayó que se debe respetar y proteger al personal médico y de rescate, así como sus instalaciones, y que se debe permitir el paso rápido y sin obstáculos de la ayuda humanitaria.

Leer más: Al menos mil 760 muertos al buscar ayuda en Gaza: ONU

Temas

Más noticias

Internacional

Hamas pagará con el infierno si no acepta el plan de paz: Washington

La Jornada -
Washington. El presidente Donald Trump advirtió ayer a Hamas que tiene “tres o cuatro días” para responder a su “plan de paz” para Gaza,...
Nacional

Sheinbaum envía hoy a Diputados iniciativas de reforma a la Ley de Aguas para combatir mercado negro

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará hoy a la Cámara de Diputados las iniciativas para la expedición de la Ley General...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Hamas pagará con el infierno si no acepta el plan de paz: Washington

La Jornada -
Washington. El presidente Donald Trump advirtió ayer a Hamas que tiene “tres o cuatro días” para responder a su “plan de paz” para Gaza,...

Bajo fuego y sin incubadoras: bebés en Gaza libran ataques israelíes a hospitales

La Jornada -
Reuters Ginebra. La organización de la ONU para la infancia (UNICEF) pidió este lunes una evacuación inmediata para salvar al menos a 25 bebés enfermos...

La Flotilla Global Sumud zarpa de nuevo a Gaza; rechaza propuesta italiana para entregar carga por Chipre

La Jornada -
Sputnik Tel Aviv. Una flotilla internacional que permaneció varios días en aguas griegas llevando a cabo reparaciones zarpa de nuevo hacia Gaza, donde unos 500...

Más noticias

Hamas pagará con el infierno si no acepta el plan de paz: Washington

La Jornada -
Washington. El presidente Donald Trump advirtió ayer a Hamas que tiene “tres o cuatro días” para responder a su “plan de paz” para Gaza,...

Sheinbaum envía hoy a Diputados iniciativas de reforma a la Ley de Aguas para combatir mercado negro

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará hoy a la Cámara de Diputados las iniciativas para la expedición de la Ley General...

Suspende la BMV cotización de Elektra, empresa de Salinas Pliego

La Jornada -
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió ayer la cotización de las acciones de Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, tras la decisión...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025