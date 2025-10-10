Critica la Casa Blanca elección del Premio Nobel de la Paz en lugar de Trump

Washington. La Casa Blanca criticó este viernes la decisión del Comité del Premio Nobel de conceder el galardón de la Paz a una líder opositora venezolana en lugar de al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que la institución antepuso “la política a la paz”.

“El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, terminando guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una publicación en la red social X.

“El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz”, agregó para realzar la figura de Trump, que presionó de forma agresiva para obtener el premio y promocionó su papel como mediador en acuerdos internacionales de alto el fuego.

El Comité Noruego del Nobel concedió el premio anual a la venezolana María Corina Machado, citando a los “valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten” al liderazgo autoritario.

Trump hizo campaña para obtener el galardón y anunció esta misma semana un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes para poner fin a la guerra en Gaza.

El presidente aún no ha comentado la decisión del Nobel, pero el viernes por la mañana publicó tres videos en su cuenta de plataforma Truth Social en los que sus partidarios celebraban el acuerdo sobre Gaza.

Trump afirma haber puesto fin a ocho guerras desde que asumió el cargo e insiste en que merece el Nobel, aunque recientemente dijo que no creía que se lo concedieran.