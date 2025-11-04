Continuamente presionamos a México sobre seguridad dice Casa Blanca en relación a Uruapan

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt aseguró hoy que la administración Trump está al tanto de la noticia del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y reiteró que Estados Unidos condena “toda violencia política en cualquier lugar y en todas sus formas”.

En cuanto a (la presidenta) Claudia Sheinbaum y la relación de Trump con la mandataria, “creo que él le tiene mucho respeto como Presidenta de México, y también aprecia mucho la coordinación que ella ha brindado a la administración Trump”, añadió.

Levitt preciso que no podía hablar en nombre de Sheinbaum ni sobre lo que está haciendo internamente en su país, pero aseveró en nombre de Trump que “continuamente estamos presionando a México para que haga más en la lucha contra el narcotráfico y los cárteles de droga dentro de su país, y estamos trabajando con ellos en todo lo que podamos”.

También señaló que el magnate “obviamente, ha utilizado toda la gama de opciones ejecutivas y sus autoridades para combatir el narcotráfico en nuestra frontera sur y para designar a estos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, además de otras acciones”.