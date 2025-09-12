Viernes, septiembre 12, 2025
Confirman captura de Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido capturado, anunció Donald Trump. Se trata de un joven de 22 años.
Fotos de una persona de interés en la investigación del tiroteo fatal de Charlie Kirk ocurrido el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah. Las autoridades dijeron que tienen imágenes de video del sospechoso y han recuperado un rifle de "alta potencia". Foto FBI / AFP
La Jornada

Orem. El sospechoso del asesinato de Charlie Kirken esta semana en un campus unversitario de Utah ha sido capturado, anunció el presidente Donald Trump este viernes en un comunicado. Se trata de un joven de 22 años que habría sido entregado a las autoridades por su propio padre.

“Con un alto grado de certeza, lo tenemos”, anunció Trump en una entrevista en vivo en Fox News Channel. “Alguien muy cercano a él dijo: ‘Hmm, ese es él’”, comentó el mandatario.

Las autoridades de Estados Unidos han identificado al supuesto asesino de Charlie Kirk como Tyler Robinson, un joven de 22 años que ya había mostrado en el pasado su animadversión política hacia el activista ultraconsevador y que finalmente ha sido detenido gracias a su propia familia, que contactó con las autoridades.

Puedes consultar: FBI publica fotos de “persona de interés” en búsqueda del asesino de Charlie Kirk

El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha explicado en rueda de prensa que el jueves por la tarde, un familiar del sospechoso habló con un amigo de la familia que, a su vez, contactó con la oficina del sheriff en el condado de Washington. “Robinson les había confesado que había cometido el ataque”, ha declarado, reconociendo que su propio entorno “hizo lo correcto”.

Fuentes de seguridad citadas por la cadena CNN apuntan a que fue el propio padre del sospechoso quien identificó a su hijo en las fotos difundidas por el FBI y quien terminó contactando con un pastor religioso para que le ayudase en la entrega.

Cuando las fuerzas de seguridad localizaron al sospechoso, que vestía una ropa similar a la que aparece en las fotografías que se hicieron públicas, ha explicado Cox, que ha comparecido ante los medios después de que el presidente, Donald Trump, anunciase el arresto en una entrevista en Fox News.

Te recomendamos: Rechaza Sheinbaum violencia política y condena el asesinato a Charlie Kirk

El entorno de Robinson ha reconocido ante los investigadores que el joven se había politizado en estos últimos años y que incluso había contado que Kirk iba a acudir al campus de Orem donde finalmente perdió la vida y que no le gustaban sus ideas. En mensajes con su compañero de piso, también aludió al fusil con el que presuntamente perpetró el crimen, planteando entre otras cosas que lo abandonaría en un arbusto.

El gobernador ha confirmado, además, que Robinson había realizado inscripciones en las balas para escribir consignas como “Hey, fascista, ¡cógelo!”, un extracto de la canción antifascista ‘Bella Ciao’ o “si estás leyendo esto, eres gay”.

Leer más: Trump otorga Medalla de la Libertad a Charlie Kirk, activista republicano asesinado

“No habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece”, sentencia Netanyahu en Cisjordania

La Jornada -
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó un plan de asentamientos en Cisjordania que prevé la construcción de más de 3 mil...
Internacional

Bolsonaro, a prisión

La Jornada -
Río de Janiero., Que el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) sería condenado en el juicio que enfrentaba en el Supremo Tribunal Federal (STF),...

FBI publica fotos de “persona de interés” en búsqueda del asesino de Charlie Kirk

La Jornada -
Washington. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) publicó dos fotografías de una "persona de interés" mientras continúa la búsqueda...

Mujer de 55 años es asesinada en Altepexi; autoridades señalan a su hijo como principal sospechoso

Isaí Pérez Guarneros -
Una mujer identificada como Jacinta Teodora, de 55 años, fue asesinada la tarde del miércoles en su vivienda ubicada en la calle Manuel Hernández,...

