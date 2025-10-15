Confirma Trump que autorizó a la CIA operar en Venezuela

Washington. El presidente Donald Trump confirmó este miércoles los reportes de que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operaciones encubiertas en Venezuela y aseguró que “considera” atacar en tierra a cárteles venezolanos, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

“Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump.

El presidente argumentó que autorizó la medida debido a que mucha droga entra desde Caracas, “mucha de la droga venezolana entra por mar. Pero también los vamos a detener por tierra… creo que Venezuela está sintiendo presión”, declaró Trump.

El mandatario sostuvo que con los ataques a las embarcaciones presuntamente narcotraficantes en el caribe salvan “25 mil vidas estadunidenses”. Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en el Caribe, frente a las aguas de Venezuela, destinados a la lucha antinarcóticos. Hasta ahora ha habido al menos cinco ataques con saldo de 27 muertos.

Luego de ser interrogado sobre si autorizó a la CIA a “remover” a Maduro, el mandatario respondió: “Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería más ridículo que yo la responda?”.