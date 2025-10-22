Miércoles, octubre 22, 2025
NoticiasInternacional

Capturan en Cuba a chino señalado como capo del fentanilo; sería extraditado a México

Capturan en Cuba a chino señalado como capo del fentanilo; sería extraditado a México
La Jornada

México. Un narcotraficante chino señalado como uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos de la droga y buscado por Estados Unidos fue capturado en Cuba, informaron fuentes del gobierno cubano. Las autoridades mexicanas esperan que Cuba confirme si será deportado a México o si debe formalizarse una solicitud de extradición, añadieron las fuentes.

El narcotraficante Zhi Dong Zhang, conocido también como Brother Wang, se encuentra detenido en la isla.

Desde La Habana, dos fuentes del gobierno indicaron a la AFP que el detenido sería extraditado a México, pero sin precisar la fecha ni dar detalles sobre el proceso.

El ciudadano chino es señalado como abastecedor de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que Washington denuncia como principales responsables del tráfico de fentanilo a su territorio y por lo que los declaró en febrero pasado “organizaciones terroristas extranjeras”.

Zhi Dong Zhang había sido capturado en México en octubre de 2024 y debía ser sometido a un juicio de extradición a pedido de autoridades estadunidenses.

El individuo fue recluido en una prisión de Ciudad de México, pero meses después un juez le concedió prisión domiciliaria, de la cual se fugó en julio pasado.

Zhang es considerado “un operador importante de lavado de dinero a nivel internacional” y encargado de “realizar la conexión con otros carteles para el traslado de fentanilo procedente de China hacia Centro América, Sudamérica, Europa y Estados Unidos”, según informó el año pasado el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

Temas

Más noticias

Internacional

Putin supervisa maniobras nucleares en Rusia; cumbre con Trump, en vilo

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirigió este miércoles desde su despacho en el Kremlin ejercicios por tierra, mar y...
Internacional

Empresas de EU ayudan al ‘CJNG’ a inundar México de combustible de contrabando con buques

La Jornada -
Reuters El cártel Jalisco Nueva Generación domina el uso de buques cisterna para contrabandear combustible a México. Las empresas petroleras estadunidenses los apoyan. Reuters rastrea la audaz...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Medibles y significativos, los resultados de estrategia de Sheinbaum para pacificar al país: Harfuch

La Jornada -
Andrea Becerril y Néstor Jiménez El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resaltó que los resultados de la estrategia...

EU repatriará a dos sobrevivientes de ataque en el Caribe: Trump

La Jornada -
Washington. El presidente Donald Trump confirmó este sábado que Washington repatriará a los dos sobrevivientes del ataque del pasado jueves en el Caribe, a...
00:02:26

Harfuch confirma que “Tren de Aragua” opera en Puebla y otras tres entidades

Yadira Llaven Anzures -
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en redes sociales la captura de Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alías “Nelson”,...

Más noticias

Putin supervisa maniobras nucleares en Rusia; cumbre con Trump, en vilo

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirigió este miércoles desde su despacho en el Kremlin ejercicios por tierra, mar y...

Empresas de EU ayudan al ‘CJNG’ a inundar México de combustible de contrabando con buques

La Jornada -
Reuters El cártel Jalisco Nueva Generación domina el uso de buques cisterna para contrabandear combustible a México. Las empresas petroleras estadunidenses los apoyan. Reuters rastrea la audaz...

Medibles y significativos, los resultados de estrategia de Sheinbaum para pacificar al país: Harfuch

La Jornada -
Andrea Becerril y Néstor Jiménez El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resaltó que los resultados de la estrategia...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025