Martes, noviembre 18, 2025
NoticiasInternacional

Cámara de Representantes vota a favor de publicar archivos de Epstein

Un hombre protesta frente al Capitolio, el 18 de noviembre de 2025. Foto Ap
La Jornada

Washington. La Cámara de Representantes estadounidense votó este martes a favor de hacer públicos los expedientes sobre el caso Jeffrey Epstein, después de que Donald Trump retirara su oposición a esta medida.

La votación, casi unánime, se produjo después de que Trump, antiguo amigo de Epstein, retirara su oposición a la divulgación y respaldara la legislación que ahora pasa al Senado para su aprobación.

La Cámara de Representantes aprobó por 427 votos a favor y solamente uno en contra, el proyecto para que el Departamento de Justicia publique nuevos archivos vinculados al caso.

El proyecto insta al Departamento de Justicia a publicar toda la información posible referida a la investigación federal sobre la red de tráfico sexual manejada por el fallecido multimillonario y quienes participaban de esta.

