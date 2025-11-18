Cámara de Representantes vota a favor de publicar archivos de Epstein

Washington. La Cámara de Representantes estadounidense votó este martes a favor de hacer públicos los expedientes sobre el caso Jeffrey Epstein, después de que Donald Trump retirara su oposición a esta medida.

La votación, casi unánime, se produjo después de que Trump, antiguo amigo de Epstein, retirara su oposición a la divulgación y respaldara la legislación que ahora pasa al Senado para su aprobación.

La Cámara de Representantes aprobó por 427 votos a favor y solamente uno en contra, el proyecto para que el Departamento de Justicia publique nuevos archivos vinculados al caso.

El proyecto insta al Departamento de Justicia a publicar toda la información posible referida a la investigación federal sobre la red de tráfico sexual manejada por el fallecido multimillonario y quienes participaban de esta.