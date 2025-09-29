Bombardea Israel hospital y varios barrios; 79 muertos

El Cairo., Al menos 79 muertos dejaron los ataques israelíes en la franja de Gaza ayer, cuando tanques israelíes se adentraron a los barrios residenciales provocando destrucción en infraestructuras, viviendas, edificios y barrios, lo que dificulta que los equipos médicos lleguen a las personas heridas y atrapadas bajo los escombros.

Una fuente del hospital Al Ahli reportó que un niño estaba entre las dos personas que perecieron en un bombardeo en el barrio de Sabra, en el sur de la ciudad de Gaza, reportó el medio catarí Al Jazeera; a su vez, Sayed Baker, un palestino que se refugia cerca del nosocomio al Shifa, relató que las explosiones por parte de las fuerzas israelíes “eran incesantes”.

El sanatorio Al Helou, donde se atiende a 12 bebés prematuros, fue alcanzando por dos proyectiles de artillería, indicaron fuentes médicas a la agencia de noticias Wafa, mientras personal sanitario aseguró que más de 90 personas permanecen atrapadas en el nosocomio, debido a que vehículos de combate israelíes bloquean la puertas.

Las fuerzas israelíes informaron que atacaron la torre Macca, de 16 pisos, después de conminar a los residentes a que evacuaran y donde no se reportaron víctimas. Los mandos militares aseguraron que el edificio albergaba “infraestructura bélica de Hamas”. El ataque se suma a una serie de demoliciones de las recientes semanas con las que las fuerzas armadas de Israel expanden su ofensiva.

Las Brigadas Al Qassam, brazo militar de Hamas, anunciaron que perdieron contacto con dos rehenes israelíes (Omri Miran y Matan Angrest) debido a las operaciones militares y los violentos ataques en los barrios de Sabra y Tel al Hawa de los pasados dos días. El ala castrense pidió a Tel Aviv que retire sus tropas y suspenda los ataques aéreos durante 24 horas para que los combatientes recuperen a los cautivos.

El ministerio de Salud de Gaza sostuvo en su reporte diario que el número de abatidos ascendió a 66 mil 5, con 168 mil 162 heridos desde el asalto de la organización islamita el 7 de octubre de 2023.

En su cuenta de X, Philippe Lazzarini, comisionado general de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Medio Oriente (Unrwa, por sus siglas en inglés), advirtió que las escuelas en Gaza fueron “completamente destruidas”, la gente se ve obligada a vivir entre las ruinas y la supervivencia diaria se centra en encontrar comida y agua.

La Global Sumud Flotilla (GSF) zarpó de nuevo tras varios días en aguas griegas, y rechazó la propuesta del ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, de llevar la ayuda a Chipre para que la Iglesia católica la distribuya en Gaza. “Siempre hemos dicho que es peligroso acercarse a aguas israelíes. No sabemos lo que puede ocurrir. Forzar el bloqueo es peligroso”, declaró Tajani a medios de comunicación.

Greta Thunberg, activista suiza e integrante de la flotilla, contraatacó durante una entrevista con la BBC las declaraciones prejuiciosas que consideran a la embarcación internacional como un “truco publicitario”.

“En primer lugar, no creo que nadie arriesgue su vida por una maniobra publicitaria. En segundo lugar, si cree que es una maniobra publicitaria, ¿le ha preguntado a la gente de Gaza si lo considera una maniobra publicitaria?”

