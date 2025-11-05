Miércoles, noviembre 5, 2025
NoticiasInternacional

Bombardea EU otra lancha en el Pacífico; analiza Trump opciones bélicas en Venezuela

El ejército de Estados Unidos perpetró otro ataque contra una embarcación en el Pacífico. En el bombardeo dos personas fueron asesinadas.
El secretario de Guerra estadunidense, Pete Hegseth, difundió en su cuenta de X una imagen sobre el embate contra una embarcación, en el cual murieron dos personas. Foto tomada de la cuenta del funcionario
La Jornada

Washington. El ejército de Estados Unidos perpetró ayer otro ataque contra una embarcación en el Pacífico, al acusar, de nuevo sin pruebas, que transportaba drogas. En el bombardeo dos personas fueron asesinadas, informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

“Localizaremos y destruiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. Ningún terrorista de un cártel tiene posibilidad alguna contra las fuerzas armadas estadunidenses”, alegó Hegseth en su cuenta de X, junto al video del bombardeo.

La campaña de bombardeos de Trump ha dejado al menos 67 personas asesinadas en 16 ataques.

Leer también: Lanza EU nuevo ataque a presunta ‘narcolancha’ en el Pacífico; mata a tres

Más temprano, The New York Times reveló que el presidente Donald Trump analiza una serie de opciones para realizar acciones militares en Venezuela, entre las que se incluyen ataques directos contra las unidades militares que protegen al mandatario, Nicolás Maduro, y medidas para tomar el control de los campos petroleros del país.

De acuerdo con el NYT, los asesores del magnate solicitaron al Departamento de Justicia directrices adicionales que proporcionen una base legal para realizar operaciones militares más amplias. Una de ellas podría ser una justificación jurídica para atacar a Maduro sin autorización del Congreso.

Trump aún no ha tomado una decisión, ni siquiera sabe si procederá. Según el Times, que citó a fuentes oficiales, el mandatario se muestra renuente a aprobar operaciones que puedan poner en riesgo a sus tropas o que resulten en un fracaso vergonzoso.

Te recomendamos: EU refuerza cerco al Caribe con el portaviones más grande del mundo

Diálogo para solucionar los problemas: Lula

 

Horas antes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó una eventual incursión terrestre de Estados Unidos en Venezuela, y reiteró su disposición a mediar entre las partes. “Le dije a Trump que América Latina es una región de paz. No quiero que lleguemos al punto de una invasión”.

El mandatario brasileño expresó que Washington podría ayudar a los países en su combate al narcotráfico “en lugar de dispararles”.

Indicó que comentó con el presidente estadunidense que “los problemas políticos no se resuelven con armas. Se solucionan mediante el diálogo”.

Agregó que el despliegue militar del Pentágono será abordado durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), prevista para 9 y 10 de noviembre en Colombia.

El papa León XIV criticó el despliegue estadounidense en el Caribe, sin mencionar a Trump, y afirmó que “con violencia” no gana nadie.

Leer más: La Unión Europea critica ataques de EU a lanchas en el Pacífico y Caribe

El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, denunció que hay “fuerzas ajenas a la paz” que buscan el fracaso de la Celac e instó a sus simpatizantes a enviar cartas al gobierno estadunidense para pedir que levanten las sanciones en su contra.

“Fuerzas ajenas a la paz de América han querido que la cumbre Celac/Europa fracase. Y claro que en la nueva geopolítica fósil y antidemocrática se busca que los pueblos que desean la libertad y la democracia no se junten”, aseveró.

Agradeció también a Lula por su apoyo en “el momento más duro para Latinoamérica y el Caribe”.

Pese a las sanciones que el gobierno de Estados Unidos mantiene contra Petro, tras calificarlo de “narcotraficante”, más de dos semanas después de que el magnate amenazó con detener “todos los pagos” a Colombia, no ha habido ninguna interrupción en la asistencia, informó CNN.

Te puede interesar: Embajador de EU acude a Cancillería para abordar ataque a supuesta ‘narcolancha’ en el Pacífico oriental

Temas

Más noticias

Internacional

“Violaciones al alto el fuego deben parar”: ONU

La Jornada -
Doha. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, denunció ayer las “continuas violaciones” del alto el fuego en la...
Internacional

El progresista Mamdani gana elección en NY

La Jornada -
Los resultados de una serie de elecciones estatales y locales fueron en parte un referendo sobre la era de Donald Trump como presidente de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

El progresista Mamdani gana elección en NY

La Jornada -
Los resultados de una serie de elecciones estatales y locales fueron en parte un referendo sobre la era de Donald Trump como presidente de...

Hasta ahora, reducida la deportación de poblanos por el gobierno de Trump; van 7 mil

Yadira Llaven Anzures -
De enero a octubre de este año, un total de 7 mil 150 migrantes han sido deportados desde Estados Unidos a Puebla, como resultado...

Morena y sus combates

Jaime Ornelas Delgado -
La contundencia de los triunfos electorales obtenidos por Morena y los partidos con los que comparte el proyecto de nación, agrupados en la coalición “Juntos...

Más noticias

“Violaciones al alto el fuego deben parar”: ONU

La Jornada -
Doha. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, denunció ayer las “continuas violaciones” del alto el fuego en la...

El progresista Mamdani gana elección en NY

La Jornada -
Los resultados de una serie de elecciones estatales y locales fueron en parte un referendo sobre la era de Donald Trump como presidente de...

Venezuela reprocha apoyo de Trinidad y Tobago al despliegue castrense de Washington en la zona

La Jornada -
Ap, Sputnik y Europa Press Caracas. El presidente Nicolás Maduro afirmó ayer que Venezuela y Rusia mantienen contactos permanentes en numerosas áreas estratégicas, incluyendo la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025