Ataques contra Irán carecen de fundamento y justificación: Putin

Moscú. Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán son “una agresión absolutamente sin motivo, no tiene ningún fundamento ni justificación”, expresó el titular del Kremlin, Vladimir Putin, al recibir este lunes al canciller de Irán, Abbas Araghchi.

Rusia –agregó el mandatario ruso– “está haciendo todo lo posible por apoyar al pueblo iraní”, pero no se comprometió, al menos de manera pública, a proporcionar armamento o algún otro tipo de asistencia en el ámbito militar.

“Nuestra postura sobre los acontecimientos actuales es bien conocida. Ha sido expuesta con claridad en la declaración especial del ministerio de Relaciones Exteriores y articulada después en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, señaló Putin.

Y se alegró de que el canciller iraní haya venido a Moscú: “Esto nos dará la oportunidad de debatir todos los temas candentes y de reflexionar juntos acerca de cómo salir de la situación actual”.

Por su parte, Araghchi, manifestó que espera que puedan abordar “toda la gama de cuestiones relacionadas con estos acontecimientos” y agradeció a “nuestros colegas, amigos rusos” por “haber condenado con firmeza las agresiones de Israel y Estados Unidos”.

El jefe de la diplomacia iraní destacó que las relaciones entre Irán y Rusia son “muy estrechas y cordiales”; en los años recientes, enfatizó, adquirieron “carácter estratégico”.

Al referirse a la escalada de tensión en Medio Oriente, subrayó: “Las acciones agresivas de Israel y Estados Unidos son absolutamente ilegítimas y violan las reglas y normas internacionales, y nosotros ahora defendemos nuestra soberanía y nuestra defensa tiene un carácter legítimo”.

Para Araghchi, “Rusia se encuentra, hoy por hoy, en el lado correcto de la historia y del derecho internacional”.

Se comenta que el ministro de Relaciones Exteriores iraní vino a la capital rusa para entregar una carta del ayatollah, Ali Jamenei, líder supremo de la república islámica, cuyo contenido no ha sido revelado.

Leer más: Irán lanza ataque con misiles a base de EU en Qatar e Irak

Según la agencia Reuters, en un despacho desde Teherán, las autoridades iraníes “no están impresionadas” por el papel desempeñado por el Kremlin en este conflicto y quieren que Moscú se involucre más.

Algunos analistas estiman que, después del ataque perpetrado por Estados Unidos la madrugada del pasado domingo, podría tratarse de una eventual petición de sistemas de defensa antiaérea y otro tipo de armamento convencional, que tiempo atrás Teherán quiso adquirir y Moscú, entonces, no satisfizo para no empeorar sus vínculos con Israel y los países del Golfo Pérsico.

El comunicado oficial del Kremlin sobre el encuentro de Putin con Araghchi no hace ninguna mención a que hablaron de “cooperación en el ámbito militar” y hace unos días, al indicar en San Petersburgo que Rusia no se iba a involucrar militarmente en la guerra entre Irán e Israel, el presidente ruso dio a entender que Teherán no había solicitado armas a Moscú ni las necesitaba.

Cuando los reporteros preguntaron este lunes al vocero de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, qué estaba dispuesto a hacer Moscú para ayudar a Teherán, por ejemplo otorgar asistencia que no sea de carácter humanitario, contestó: “Eso depende de qué es lo que nos pidan”.

El portavoz ruso negó que el ataque de Estados Unidos contra instalaciones nucleares de Irán, “aliado estratégico” de Rusia, va a afectar el incipiente diálogo para normalizar nexos entre Moscú y Washington.

“Se trata de cosas diferentes. Con Irán mantenemos relaciones de asociación estratégica, pero también estamos comprometidos con restablecer nuestras relaciones con Estados Unidos. Ambas vertientes son muy importantes”, declaró Peskov a la televisión rusa.

Te recomendamos: Imágenes satelitales ponen en duda éxito de Trump tras ataques contra Irán