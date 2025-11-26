Martes, noviembre 25, 2025
Ataques aéreos “masivos” entre Ucrania y Rusia dejan al menos 10 muertos

Kiev. Ucrania y Rusia intercambiaron este martes ataques aéreos “masivos” que dejaron al menos 10 muertos, mientras los negociadores se apresuran a revisar el plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dio a Ucrania hasta el 27 de noviembre -fiesta estadounidense de Acción de Gracias- para responder a su propuesta, un plazo y un plan que los líderes europeos han rechazado.

Los países de la llamada Coalición de Voluntarios que apoyan a Ucrania celebrarán este martes una nueva reunión por videoconferencia para apurar sus esfuerzos de encontrar una salida.

Por su parte, el secretario del ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, proseguirá las conversaciones iniciadas el lunes con una delegación rusa en Abu Dabi, informaron medios estadunidenses y británicos.

Los habitantes de Kiev, la capital ucraniana, vivieron otra noche difícil tras una serie de bombardeos que dejaron al menos siete muertos y 19 heridos, de acuerdo con los servicios de emergencia y la policía.

Los habitantes de varios edificios residenciales fueron evacuados de sus apartamentos en llamas. “En pocos minutos, el apartamento se llenó de tanto humo que no entendíamos qué estaba pasando ni adónde ir. No veíamos nada”, relató a AFP Iryna Kukurik, una vecina.

En total, Rusia lanzó 486 drones y misiles sobre todo el país, según la Fuerza Aérea ucraniana, que afirmó haber interceptado 452.

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, denunció los bombardeos rusos, asegurando que son la “respuesta terrorista” del presidente Vladimir Putin a los esfuerzos para poner fin a la invasión de Rusia.

