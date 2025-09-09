Ataque israelí en Qatar, un “incidente desafortunado”: Casa Blanca

Martes, septiembre 9, 2025
Washington. La Casa Blanca describió el ataque israelí en Qatar como un “incidente desafortunado” que no ayuda a la paz en la región.

Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, aseguró a los periodistas que Estados Unidos recibió un aviso previo sobre el ataque de Israel, en respuesta, el enviado especial para Medio Oriente , Steve Witkoff, transmitió una advertencia a los qataríes

El presidente Donald Trump habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después del ataque, confirmó Leavitt, e “hizo sus pensamientos e inquietudes muy claras.” El mandatario sostuvo que el ataque fue un “incidente desafortunado” que no promovió la paz en la región.

