Arremete EU contra México; lo califica de “adversario extranjero”

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó ayer a México de adversario extranjero, durante una audiencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado sobre el presupuesto 2026.

No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos seguro. No sólo de Irán, sino de Rusia, China y México. De cualquier adversario extranjero que esté tratando de matarnos físicamente, o por sobredosis a nuestros hijos, con drogas, afirmó al responder al republicano Lindsey Graham, quien preguntó si estaba en condiciones de decir al régimen iraní que Washington no se dejará intimidar y hará lo que sea mejor para Israel y para nuestra propia seguridad.

Además, Graham preguntó si México está ayudando con el problema de las drogas. Tras la interpelación, que Bondi intentó evadir, e incluso le propuso que el tema fuera tratado en privado, el senador insistió: ellos (los mexicanos) deben saber que la mitad de su país está gobernado por los cárteles. Nunca vamos a estar seguros aquí hasta que hagamos que México cambie su estrategia.

La fiscal acusó entonces al Cártel de Sinaloa de haber causado estragos en nuestro país, frente a lo cual Graham reaccionó: ¡suficiente de esa mierda! El fentanilo continúa entrando, añadió Bondi.

Iremos tras ellos con o sin la ayuda de México, porque yo no sé las respuestas correctas para un vecino que permite estas ilegalidades, que mata a más jóvenes que cualquier otro método; más y más personas fallecen por envenenamiento de fentanilo que viene de México. Eso necesita terminar rápidamente, advirtió el republicano.

En este contexto, el legislador demócrata Jack Reed intervino y planteó otro asunto clave: “¿qué estamos haciendo para evitar que armas americanas lleguen a México para suministrar a los cárteles?”

Eso es un tema que necesita apoyo de ambas partes: México y Estados Unidos, fue la respuesta de la fiscal, pero Reed insistió. ¿Qué está haciendo Estados Unidos, de su lado, para enfrentar el problema?

Bondi afirmó que están arrestando a personas que tienen armas ilegalmente en nuestro país. No las enviamos a México de regreso con armas. Los mandamos a prisión.

Reed interpeló nuevamente a la fiscal: no, ustedes están permitiendo que las armas sean compradas en Estados Unidos y llevadas al otro lado de la frontera; la mayoría de estos grupos criminales se convirtió en organizaciones militares porque están usando arsenal y tecnología estadounidenses.

La funcionaria aseguró que esa fue una política durante los cuatro años anteriores, en la administración de Joe Biden. No conforme con la respuesta, el legislador demócrata la interrumpió: no, ¿qué están haciendo para detener el flujo de armas a México?

Bondi aseguró que las fronteras estadounidenses están cerradas, que por ellas no salen ni entran armas.

“Arrestamos a miembros del cártel de Sinaloa, de la MS-13 de El Salvador, del Tren de Aragua (de Venezuela); confiscamos 14 mil 600 armas desde que Donald Trump es presidente; eso es un incremento de 33 por ciento respecto a la anterior administración”, defendió la fiscal.

