Al menos 350 mil protestan en Tel Aviv; piden a Israel aceptar acuerdo para liberar rehenes en Gaza

Tel Aviv. Al menos 350 mil manifestantes israelíes protestaron este martes en la Plaza de los Rehenes, para exigir que su gobierno acepte el acuerdo para liberar a los rehenes cautivos en Gaza y un alto al fuego al conflicto contra Palestina, informó The Times of Israel.

Los protestantes convocados por el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, bloquearon una de las principales autopistas de la ciudad antes de concentrarse en la Plaza de los Rehenes, donde la protesta inició a las 6:30 hora local.

“Esta es la lucha más moral y humanitaria que existe”, afirmó el actor Lior Ashkenazi, al llamar a los manifestantes a seguir en las calles a luchar. “¡Ya basta de ser educados!”, añadió.

Los asistentes a la manifestación se unieron a los organizadores del Foro para cantar el himno nacional de Israel al concluir la protesta.

La policía no ofreció de inmediato una estimación propia del tamaño de la multitud. El pasado 17 de agosto los organizadores reportaron cerca de 500 mil asistentes israelíes en una protesta similar.