Agentes del ICE arrastran y detienen a una maestra de guardería en Chicago

Chicago. Un video, que se volvió viral en las redes sociales, grabado en el exterior de una guardería de la zona noroeste de Chicago, Illinois, mostró a agentes federales mientras arrastraban a una maestra afuera del edificio durante una detención, lo que provocó la indignación de padres y funcionarios locales.

La grabación del violento arresto, que al parecer se produjo delante de padres y niños, evidenció a dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando sacaron de forma agresiva a la maestra de prescolar, a quien se oye gritar, del interior del Centro de Aprendizaje de Inmersión en Español Rayito de Sol, para luego presionarla contra un automóvil gris sin matrícula estacionado frente a la puerta.

“Tengo papeles”, exclamó la docente en español.

La mujer, que es profesora de prescolar en la escuela, permanece bajo custodia federal.

“Es uno de los videos más escalofriantes que he visto nunca en el tiempo que llevo en el cargo”, aseguró el concejal, Matt Martin, que representa al distrito donde se encuentra la escuela.

Los agentes no fueron invitados a entrar en el edificio, no tenían una orden judicial e iban armados mientras ingresaban en el colegio con niños y profesores presentes, relató Martin, que ha analizado imágenes tanto del interior como del exterior de la escuela.

Poco después de que Donald Trump regresó como presidente a la Casa Blanca en enero pasado, su gobierno rescindió la política anterior de ICE, que prohibía las acciones de fuerzas de seguridad en lugares sensibles como escuelas y lugares de culto.

La actual administración federal ha enviado agentes de ICE y del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CPB) a Chicago y a otras ciudades lideradas por demócratas con el fin de impulsar la agenda de deportaciones masivas del presidente, marcada por escenas diarias de agentes enmascarados que golpean a los manifestantes contra el suelo y envuelven los barrios con gases lacrimógenos.

Varias organizaciones y activistas han presentado demandas en las que cuestionaron las tácticas de la denominada operación Midway Blitz y han pedido a los tribunales que obliguen al Departamento de Seguridad Nacional mejorar las condiciones en un centro de detención de inmigrantes en Chicago, que se ha convertido en un punto álgido de protestas y enfrentamientos con la policía y agentes federales.

De acuerdo con la subsecretaria delegada de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, los agentes intentaban realizar la “parada de tráfico selectiva” de un automóvil registrado a nombre de una “mujer extranjera ilegal”, pero el conductor, varón, “se negó a detener el vehículo”.

“Las fuerzas del orden persiguieron el auto antes de que el agresor entrara a toda velocidad en una plaza comercial, donde él y la pasajera huyeron”, según McLaughlin.

“Entraron corriendo en una guardería e intentaron atrincherarse en su interior, poniendo en peligro imprudentemente a los niños que había dentro”, aseguró.

Las autoridades de Illinois y los padres calificaron la detención de “escalada” de una operación de control de la inmigración en la ciudad que se ha extendido durante meses.

“Lo que empezó como un día normal para estudiantes, padres y profesores se convirtió rápidamente en una pesadilla”, declaró a la prensa el representante demócrata en el Congreso, Mike Quigley.

“Lo que ha ocurrido hoy es terrorismo doméstico”, añadió María Guzmán, madre de un niño que asiste a Rayito de Sol.

En tanto, un juez federal en Chicago ordenó a las autoridades mejorar las condiciones en una instalación migratoria después de que un grupo de detenidos alegó que eran mantenidos en condiciones “inhumanas” y presentaron una demanda.