Aeronaves militares de EU llegan a Panamá en medio de críticas por injerencia extranjera

Nueve aeronaves del Comando Sur de Estados Unidos llegaron este viernes a Panamá como parte de una nueva fase de ejercicios militares conjuntos con fuerzas locales, en un contexto marcado por el rechazo de diversos sectores sociales a la presencia de tropas extranjeras en el país. Organizaciones sociales panameñas denunciaron que las maniobras conjuntas violan acuerdos de neutralidad y comprometen la soberanía del país.

De acuerdo con información oficial del Servicio Nacional Aeronaval panameño (Senan), las maniobras denominadas Panamax Alpha-Fase II, se desarrollarán entre el 5 y el 15 de septiembre, informó Telesur. El operativo contará con la participación de cinco aeronaves de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, incluyendo dos helicópteros UH-60 Black Hawk y tres CH-47 Chinook, utilizadas comúnmente para transporte táctico de tropas y carga.

Según el comunicado emitido por el Senan, el propósito de estos ejercicios es “fortalecer las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del estado panameño, para la protección del Canal de Panamá”.

Distintas organizaciones sociales expresaron su preocupación por el creciente involucramiento militar estadounidense en el país, recogió Telesur. El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales y la Coordinadora Victoriano Lorenzo señalaron que estos movimientos responden a un memorando de entendimiento firmado en abril entre el gobierno panameño y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el cual, advierten, se aparta de los Tratados de Neutralidad de 1977 y representa una amenaza a la soberanía nacional.

