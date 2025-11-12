Aerolíneas de EU cancelan otros mil 200 vuelos por cierre del gobierno

Washington. Las aerolíneas cancelaron casi mil 200 vuelos este martes, el quinto día consecutivo en que las suspensiones superan las mil desde que el gobierno impuso reducciones obligatorias de vuelos para hacer frente a los problemas de seguridad.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la semana pasada a las aerolíneas que redujeran 4 por ciento de los vuelos diarios a partir del viernes en 40 grandes aeropuertos por problemas de personal en el control del tráfico aéreo.

Las reducciones de vuelos aumentaron a 6 por ciento el martes y luego alcanzaron 8 por ciento el jueves y 10 por ciento podría ser el 14 de noviembre. Las aerolíneas y la FAA están debatiendo si los recortes se reducirán a medida que se acerca el final de un cierre gubernamental récord de 42 días.