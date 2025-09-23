Advierte Trump que EU “hará volar por los aires” a narcotraficantes en el Caribe

Nueva York. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este martes a Venezuela que “hará saltar por los aires” a los narcotraficantes en aguas del Caribe, después de que sus fuerzas ejecutaron tres ataques letales contra lanchas que presuntamente transportaban drogas en la región.

“A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires”, dijo Trump ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ( ONU).

Declaró que los países europeos se están “yendo al infierno” a causa de la inmigración ilegal, y afirmó que la ONU contribuye a esa “invasión”.

“Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas”, aseveró Trump, para luego añadir: “sus países están yendo al infierno”.

Exigió a los países europeos que dejen de comprar petróleo a Rusia de inmediato y acusó a China e India de financiar la guerra en Ucrania con sus compras.

“Tienen que cesar de inmediato todas las compras de energía a Rusia. De lo contrario, todos estamos perdiendo mucho tiempo”, añadió.

Calificó el cambio climático como “la mayor estafa de la historia”.

