Martes, septiembre 23, 2025
Advierte Trump que EU “hará volar por los aires” a narcotraficantes en el Caribe

Donald Trump advirtió este martes a Venezuela que
El presidente Donald Trump se dirige a la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU, el 23 de septiembre de 2025 Foto Ap
La Jornada

Nueva York. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este martes a Venezuela que “hará saltar por los aires” a los narcotraficantes en aguas del Caribe, después de que sus fuerzas ejecutaron tres ataques letales contra lanchas que presuntamente transportaban drogas en la región.

“A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires”, dijo Trump ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ( ONU).

Declaró que los países europeos se están “yendo al infierno” a causa de la inmigración ilegal, y afirmó que la ONU contribuye a esa “invasión”.

“Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas”, aseveró Trump, para luego añadir: “sus países están yendo al infierno”.

Exigió a los países europeos que dejen de comprar petróleo a Rusia de inmediato y acusó a China e India de financiar la guerra en Ucrania con sus compras.

“Tienen que cesar de inmediato todas las compras de energía a Rusia. De lo contrario, todos estamos perdiendo mucho tiempo”, añadió.

Calificó el cambio climático como “la mayor estafa de la historia”.

Se compromete EU a apoyar a Argentina ante crisis económica y política

La Jornada -
El Tesoro de Estados Unidos dijo el lunes que está dispuesto a "hacer lo necesario" para apoyar la economía de Argentina, mientras el presidente...

Javier Milei viaja a EU buscando enorme préstamo de 30 mil mdd

La Jornada -
Prensa Latina Buenos Aires. El presidente argentino, Javier Milei, viaja hoy a Estados Unidos con el principal objetivo de sellar con el Tesoro Nacional de ese...

Investigaba FBI al zar fronterizo de Trump por aceptar soborno de 50 mil dólares

La Jornada -
Reuters y The Independent Washington. El zar fronterizo del presidente, Donald Trump, Tom Homan, aceptó una bolsa de 50 mil dólares en efectivo de un...

