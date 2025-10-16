Adiós al ‘Spaceman’: muere Ace Frehley, ícono eterno de Kiss; se encontraba con soporte vital

Washington. Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador del grupo de rock Kiss, murió hoy a los 74 años, según declaró su familia en un comunicado. Había estado conectado a soporte vital semanas después de cancelar las fechas de su gira hasta fin de año.

Horas antes circularon rumores en internet sobre la salud de Frehley. Hasta el momento la causa de muerte no se ha revelado de inmediato, según la revista RollingStone.

El manager de gira de Frehley, John Ostrosky, compartió el 25 de septiembre a través de Facebook que el músico había sufrido una “caída menor” y tendría que cancelar una próxima fecha de gira.

Una actualización posterior de la página oficial de Frehley el 6 de octubre anunció: “Debido a algunos problemas médicos en curso, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025”.

Frehley tocó en numerosas bandas en Nueva York antes de responder a un anuncio en 1972 del guitarrista rítmico Paul Stanley, el bajista Gene Simmons y el baterista Peter Criss, quienes buscaban un guitarrista principal. Consiguió el puesto, y para enero de 1973 el cuarteto se autodenominó Kiss .

Entre 1974 y 1975, Kiss lanzó tres álbumes ( Kiss , Hotter Than Hell y Dressed to Kill ) que generaron un grupo de seguidores de culto que se autodenominaban “Kiss Army”.

Su gran éxito comercial llegó con el álbum en vivo de 1975 Alive!, que fue platino cuatro veces y le dio a la banda su primer éxito entre los 40 mejores con la versión en vivo del sencillo anterior “Rock and Roll All Nite”. La frenética interpretación de Frehley en Alive! se convertiría en una influencia significativa en una generación de jóvenes guitarristas.

En 1978, los cuatro miembros de la banda lanzaron discos solistas homónimos, y el de Frehley se convirtió en el más vendido. Escribió tres canciones para el álbum de la banda, Dynasty ( 1979), y otras tres para Unmasked (1980) .

Te recomendamos: Muere Ozzy Osbourne a los 76 años

A principios de los 80, Frehley se vio marginado, ya que Criss dejó la banda y Stanley y Simmons formaron una banda más unida. En la gira “Creatures of the Night” de 1982, fue reemplazado por el guitarrista Vinnie Vincent.

Frehley formó su propia banda, Frehley’s Comet, en 1984. Lanzaron un álbum homónimo en 1987 y un seguimiento, Second Sighting , en 1988.

En 1996, Frehley y Criss se unieron a Kiss para una exitosa gira de reunión. La formación original lanzó un nuevo álbum, Psycho Circus , en 1998. La última actuación de Frehley con la banda fue en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, Utah.