Domingo, septiembre 14, 2025
Acusa Venezuela que EU triplicó vuelos de aviones espías en su territorio

La Jornada

Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este domingo que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía “contra” Venezuela, sumado al despliegue con buques de guerra en el Caribe que Caracas tacha de amenaza.

“Ahora pasaron a un patrón de diurno a hacerlo de noche y de madrugada y a triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela”, dijo Padrino al ofrecer un balance de un entrenamiento militar el sábado para enseñar a civiles a disparar.

Por ejemplo, Padrino dijo que la noche del sábado detectaron aviones tanqueros que suministran combustible a las aeronaves espías RC-135.

Estos aviones están “diseñados para recopilar y procesar información en tiempo real, hasta 200 millas, es decir, su alcance llega a territorio venezolano“, añadió.

“Otro avión que pasa también con mucha frecuencia (…) sobre el Caribe cerca de las costas venezolanas es el E-3 Sentry AWACS”, agregó.

En la víspera, Caracas denunció que militares estadounidenses retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.

“Sabemos el despliegue que tienen en el mar Caribe con toda la intención de sembrar una guerra en el Caribe, una guerra que no queremos los venezolanos, no quieren los pueblos del Caribe”, afirmó Padrino López.

Estados Unidos justifica la presencia de barcos militares en el Caribe para la lucha antinarcóticos.

