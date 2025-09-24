Miércoles, septiembre 24, 2025
NoticiasInternacional

Acusa EU a líderes del ‘Cártel de Sinaloa’ de lavado de dinero y narcotráfico hacia Illinois

Acusa EU a líderes del ‘Cártel de Sinaloa’ de lavado de dinero y narcotráfico hacia Illinois
La Jornada

Ciudad de México. Un gran jurado federal de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal sustitutiva alegando que 26 miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa ​​participaron presuntamente en el tráfico de cientos de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína en una red de distribución de drogas en México hacia el sur de Illinois y lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

“El Cártel de Sinaloa se vale del narcotráfico para financiar su terrorismo contra el pueblo estadOunidense, mientras siembra veneno en nuestras comunidades”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi. “La acusación formal de hoy supone un duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista, mientras cumplimos la misión del presidente Trump de desmantelar y destruir los cárteles”, añadió el comunicado.

La administración de Trump designó al Cártel de Sinaloa como una “Organización Terrorista Extranjera (OTE)” el pasado 20 de febrero. El fiscal federal Steven D. Weinhoeft para el Distrito Sur de Illinois acusó al cártel de ser una organización internacional “despiadada que siembra el terror mediante la intimidación, la tortura y el asesinato” la cual “se financia a través de una red de distribución de drogas que abarca el sur de Illinois”, declaró

El comunicado reiteró el compromiso de Washington de utilizar todas las herramientas posibles para “aplastar al cártel”, desmantelar sus operaciones y “proteger a la comunidad estadunidense del narcoterrorismo”.

“El anuncio de hoy en el Distrito Sur de Illinois es crucial en nuestra lucha por eliminar al Cártel de Sinaloa”, (Miércoles) declaró el Director de la Administración de Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés) Terry Cole.

La acusación formal alega que el Cártel de Sinaloa “utiliza la violencia premeditada para controlar territorio y socavar la autoridad gubernamental, además de canalizar las ganancias de vuelta a México”, puntualizó el comunicado

Durante aproximadamente una semana, la DEA, en colaboración con sus aliados arrestó a 15 de los acusados ​​en un operativo nacional donde se incautaron más de 400 kilogramos de fentanilo, casi 80 kilogramos de metanfetamina y 50 kilogramos de cocaína en comunidades del sur de Illinois y sus alrededores.

Temas

Más noticias

Nacional

Mexicano fue herido de gravedad en tiroteo en ICE de Dallas, informa SRE

La Jornada -
Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este miércoles que un ciudadano mexicano resultó gravemente herido durante...
Internacional

Detienen a 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo con réplicas de armas

La Jornada -
Durante las acciones realizadas por instituciones federales en contra de grupos del crimen organizado, en el municipio de Vista Hermosa, en Michoacán, detuvieron a...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:43

Cayó en 50% el paso de migrantes por Puebla por el miedo a la política fronteriza de Trump: Pastoral

Efraín Núñez -
El flujo de migrantes centroamericanos y sudamericanos que atraviesan la ciudad de Puebla con destino a Estados Unidos se redujo más de 50 por...

“Sus países se están yendo al infierno”, solo se podrán salvar si trabajan con EU: Trump a la ONU

La Jornada -
Jim Cason y David Brooks, corresponsales Nueva York y Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró en una asamblea de todos los 193 países del mundo...

Anuncian Teleconsulta para migrantes en el extranjero con afiliación al IMSS

Yadira Llaven Anzures -
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció este martes que a partir del 1 de diciembre se pondrá...

Más noticias

Mexicano fue herido de gravedad en tiroteo en ICE de Dallas, informa SRE

La Jornada -
Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este miércoles que un ciudadano mexicano resultó gravemente herido durante...

Detienen a 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo con réplicas de armas

La Jornada -
Durante las acciones realizadas por instituciones federales en contra de grupos del crimen organizado, en el municipio de Vista Hermosa, en Michoacán, detuvieron a...

Petro pide abrir un “proceso penal” contra Trump por bombardeos a lanchas en el Caribe

La Jornada -
Nueva York. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el martes en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se investigue...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025