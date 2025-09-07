Domingo, septiembre 7, 2025
Trump exige a Hamas aceptar su propuesta de acuerdo con Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para asistir a la final de tenis individual masculina entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner en el último día del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York el 7 de septiembre de 2025. Foto Afp
El presidente Donald Trump exigió este domingo a Hamas aceptar su propuesta de acuerdo con Israel, cuyo primer ministro Benjamin Netanyahu ya aceptó y que prevé la liberación de todos los rehenes en poder del movimiento islamita el primer día de un alto el fuego, y postergaría eventuales negociaciones para el fin de la guerra.

 “Todos quieren que los rehenes regresen a casa. ¡Todos quieren que esta guerra termine!Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamas también las acepte. He advertido a Hamas sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra! Gracias por su atención a este asunto”, escribió el mandatario republicano EN SUS REDES SOCIALES.

Previamente, The Times of Israel informó que Israel está “considerando muy seriamente” la nueva propuesta de liberación de rehenes y cese del fuego de Trump, según una fuente cercana al primer ministro Benjamin Netanyahu.

“Parece que Hamas continuará con su negativa”, añadió la fuente.

La propuesta de Trump prevé la liberación de todos los rehenes el primer día de una tregua y, si las conversaciones posteriores dan fruto, el fin de la guerra en Gaza, indicó el Canal 12, citado por Times of Israel.

Hamas aún no ha respondido, pero se espera que no la acepte.

La iniciativa plantea que Hamas libere a los 48 rehenes, vivos y muertos, el primer día, mientras que Israel liberaría a miles de palestinos presos.

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel suspenderían la inminente conquista de la ciudad de Gaza y permanecerían fuera de la ciudad, según el informe.

Las dos partes entablarían conversaciones sobre el fin de la guerra bajo la supervisión personal de Trump, y el alto el fuego continuaría mientras duren las negociaciones.

