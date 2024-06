Extraña a AMLO postergaciones del juicio de García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su extrañeza por las continuas postergaciones en el juicio que enfrenta en Nueva York el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Sin embargo, también planteó que sería útil que pudiera acordar convertirse en testigo protegido para que pudiera hacer público muchas detalles de lo que ocurrió en ese sexenio.

Durante su conferencia, recordó que García Luna fue un funcionario que llegó a tener mucho poder en el sexenio de Felipe Calderón. Sería bueno,dijo, saber que tanto sabía el expresidente sobre las actuaciones de su secretario de Seguridad Pública.

“Pienso que si no estaba enterado de la gravedad de lo que estaba pasando Felipe Calderón, si le permitió a García Luna actuar con mucho poder y si se afectó al país. Desde luego hubieron pérdida de vidas humanas”. No obstante estimó que la pena que se va aplicar corresponde solo a los jueces en Estados Unidos.

Pero sería importante que a partir de este ejercicio debería buscarse que “aporte pruebas y ayude a la purificación de la vida pública del país. Que pueda decir, pido perdón por lo que hice pero no fui solo. No actúe solo y ayuda también mucho a que se acaben los chivos expiatorios, que no lo agarren como chivo expiatorio.Que diga todo, desde que comenzó su carrera en el Cisen”.

López Obrador declinó pronunciarse sobre cual debería ser la pena a García Luna , “no quiero meterme en eso. Soy partidario de la no repetición. Si se deben de tocar estos temas y no guardar silencio es porque se debe de buscar que no se repitan nunca mas, que el crimen organizado, tanto la delincuencia organizada como la delincuencia de cuello blanco”.