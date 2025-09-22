Lunes, septiembre 22, 2025
Atlixco: el PAN define a su nuevo líder local, con ventaja de 3 a 1, con mensaje de unidad y rumbo hacia 2027

Rodrigo Corona gana elección interna del PAN Atlixco 2025 y llama a la unidad rumbo a 2027.
Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco. En un ambiente cargado de expectativa y con parte de la militancia reunida para atestiguar el cierre de un proceso interno calificado como “candente pero civilizado”, el Partido Acción Nacional (PAN)  eligió a su nueva dirigencia local.

El resultado del cómputo final es contundente: Rodrigo Corona Galindo obtuvo 187 votos, contra los 54 alcanzados por Miguel Ángel Vázquez Castillo, además de registrarse tres sufragios nulos. Una diferencia de casi tres a uno que dejó clara la preferencia de la base panista. Aunque de asistió apenas la mitad de quienes podían acceder a participar.

La jornada de conteo estuvo supervisada directamente por representantes estatales del albiazul. En su discurso, el enviado de éste organismo mencionado destacó que “ambos candidatos hicieron un buen desempeño y para Atlixco las cosas que vienen serán buenas”.  Y de pasó llamó a la nueva dirigencia a recuperar el Ayuntamiento con la fórmula de gobiernos panistas que, en el pasado, dejaron huella en la localidad.

Subrayó que la democracia interna debe mantenerse como un valor central en los municipios: “y que los candidatos para el 2027 sean electos igualmente de manera democrática”. Agradeció  además el esfuerzo del comité saliente.

En medio de la tensión que caracteriza a las contiendas internas, Patricia Hidalgo, integrante de la comisión electoral panista, lanzó un mensaje de calma: “pese a vivir un proceso candente quedó demostrado que la militancia sabe vivir este tipo de situaciones en un ambiente de civilidad y armonía”.

No faltó el guiño político al advertir que el verdadero adversario no está dentro del partido: “el enemigo está afuera, y es ahí donde debe ser la lucha contundente”, dijo no sin antes bromear con una petición al comité estatal: “suelten los recursos a nuestros comités”.

El cierre del evento estuvo marcado por el gesto de unidad de Rodrigo Corona quien pidió a su rival Vázquez Castillo ponerse de pie y estrechar su mano frente a la militancia: “más allá de la efervescencia debemos estar juntas y juntos. La tiranía está allá afuera. Y en el 2027 vamos a entrarle todos para pintar de azul nuevamente a Atlixco”, expresó entre aplausos.

También puedes leer: ¿El PAN de Atlixco se juega su futuro interno entre unidad y fractura?

