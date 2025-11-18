VW y Audi registran caída de ventas a EU, por lo que buscan nuevos mercados, informó Chedraui

Las plantas automotrices Volkswagen (VW) y Audi en Puebla han registrado una disminución en sus exportaciones hacia Estados Unidos, aunque mantienen un incremento marginal en la producción de vehículos.

Así lo reveló el secretario de Economía, Víctor Gabriel Chedraui, durante la rueda de prensa de este martes que encabezó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

El funcionario vinculó directamente esta situación a las presiones arancelarias impuestas por el gobierno de Donald Trump, indicando que ambas empresas están activamente buscando otros mercados internacionales para compensar la desaceleración en las ventas al exterior hacia el país vecino.

“Hay una disminución en las exportaciones hacia Estados Unidos, pero registra un incremento marginal en la producción. Así como nosotros están buscando otros mercados”, declaró.

Sin embargo, expuesto que el Gobierno del Estado de Puebla ha estado conversando con los ejecutivos de ambas plantas automotrices, quienes afirmó les adelantaron que habrán “cosas interesantes” para la entidad.

Chedraui detalló que las autoridades estatales están colaborando con las armadoras en una estrategia clave para proteger la competitividad de la industria local.

Explicó que el plan se centra en trabajar con los principales proveedores de Nivel 2 y 3 (Tiers 2 y Tier 3) de Audi y VW -quienes actualmente suman solo siete proveedores Tier 1 en el área-, para identificar cuáles podrían convertirse en proveedores de autopartes para las armadoras.

Refirió que esto permitiría a las armadoras sustituir importaciones, reduciendo la dependencia de componentes extranjeros; así como disminuir costos, aumentando la eficiencia de la cadena de suministro local.

Víctor Gabriel Chedraui dijo que el objetivo es asegurar que, a pesar de la disminución en las exportaciones a Estados Unidos, la producción se mantenga sólida y se fortalezca la base de proveedores local.

El secretario de Economía concluyó que ya existen pláticas con la industria automotriz para avanzar en esta dirección.

