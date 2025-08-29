Viernes, agosto 29, 2025
Vinculado a proceso, conductor de autobús que volcó en Huauchinango, matando a tres pasajeros

A menos de una semana del accidente carretero, el chofer del autobús de la línea Futura fue vinculado a proceso.
Martín Hernández Alcántara

A menos de una semana del accidente carretero ocurrido en este municipio, el chofer del autobús de la línea Futura fue vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado de Puebla.

De acuerdo con la información oficial, la Unidad Especializada en Seguridad Vial de la Fiscalía integró la carpeta de investigación CDI 5413/2025 y la causa penal 99/2025, en las que se acusa al conductor de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño en propiedad ajena, todos en modalidad culposa.

El siniestro se registró el pasado sábado en la zona de Huauchinango, donde tres personas perdieron la vida y otras 21 resultaron heridas. 

Las pesquisas de la autoridad ministerial determinaron que la responsabilidad recae directamente en el operador del vehículo de pasajeros.

Se prevé que los familiares de las víctimas fatales y de los heridos continúen el proceso legal para que la aseguradora de la empresa responda por los gastos, indemnice a los afectados y repare los daños materiales.

 

En los próximos días, los afectados deberán presentar la documentación correspondiente para acceder a las compensaciones económicas y cubrir las consecuencias derivadas del accidente.

