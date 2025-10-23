Vecinos de Santa Cruz, en Huauchinango, alertan que están en riesgo por desbordamiento de arroyo

Vecinos del fraccionamiento Bosques de Cravioto, ubicado en la colonia Santa Cruz de Huauchinango solicitaron la intervención del gobierno estatal y de Protección Civil municipal, a cargo de Rafael Rodríguez Guevara, para evaluar el riesgo que representa un arroyo cercano al conjunto habitacional.

En un escrito dirigido al director de Protección Civil estatal, los habitantes solicitaron una revisión técnica urgente para determinar las medidas preventivas necesarias y evitar una posible tragedia.

“Solo pedimos que se atienda antes de que ocurra un desastre”, señalaron los colonos en su solicitud.

Los moradores manifestaron su preocupación por la seguridad de las viviendas y de quienes las habitan, ya que temen que la erosión o el desbordamiento del cauce pueda afectar la estructura del fraccionamiento.

Tras el paso del reciente meteoro que impactó la región, los residentes reportaron que el arroyo que colinda con la zona sufrió afectaciones, recordando lo ocurrido con el río Aguacatal, cuyo desbordamiento en años anteriores provocó graves daños y pérdidas humanas.

Según los testimonios, las fuertes lluvias provocaron taponamientos en el cauce del arroyo, lo que aumenta el riesgo de desbordamiento en caso de nuevas precipitaciones.

