El tren de pasajeros CDMX-Puebla-Veracruz, será la obra de mayor envergadura del sexenio: Armenta

Luego de que se diera a conocer que no fue incluido en el proyecto de Paquete Económico 2026, el gobernador Alejandro Armenta Mier informó que el tren de pasajeros Ciudad de México-Puebla-Veracruz, conocido como El Jarocho, será la obra de mayor envergadura del sexenio.

El mandatario reveló que la ruta entrará por Tlaxcala, pasará a Puebla y de ahí se dirigirá hacia el Polo de Desarrollo para el Bienestar en San José Chiapa y, posteriormente, a Veracruz.

Del proyecto del tren de pasajeros de Cholula a Atlixco, aclaró que “no fue una promesa de campaña”, sino una iniciativa de su administración que está siendo evaluada y analizada.

En entrevista, el gobernador proporcionó una actualización sobre varios proyectos de infraestructura en el estado, incluyendo la viabilidad de un tren ligero y otros planes de conectividad carretera y ferroviaria.

Al concluir la ceremonia de inauguración del Encuentro Nacional del Mezcal en Puebla, enfatizó que su administración está avanzando en diversos compromisos y proyectos, entre ellos el proyecto Intermixteca y el seguimiento para la ampliación de la caseta de cobro de Amozoc, en la autopista Puebla-Orizaba.

El mandatario poblano también mencionó haber discutido con el secretario de Infraestructura la posibilidad de un proyecto carretero que conecte a San Martín Texmelucan con Río Frío.

Sobre este último tema, señaló que esta propuesta fue bien recibida y que se ha presentado un diagnóstico sobre el estado actual de las carreteras en la región, destacando la posible participación de los módulos de maquinaria que adquirió su administración para mejorar la infraestructura vial.

Además, resaltó que su gobierno adquirirá más módulos de maquinaria para atender las necesidades de infraestructura en la entidad, pues se busca cubrir las demandas en las 27 microregiones de Puebla.

En cuanto a los planes ferroviarios, Alejandro Armenta destacó que el proyecto principal y de mayor envergadura es el tren que conectará la Ciudad de México con Puebla y Veracruz.

Expuso que este proyecto, que se considera la obra del sexenio, pasará por Tlaxcala entre la vía de Puebla y de ahí se dirigirá hacia el Polo de Desarrollo para el Bienestar y posteriormente a Veracruz.

Finalmente, el gobernador indicó que tanto el estudio del tren ligero como del cablebús están en curso, y que estos proyectos, junto con otros, son considerados de impacto regional y de largo alcance para el estado.

