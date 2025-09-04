Tras granizada, este viernes regresan a clases normales en escuelas de Totolac y Panotla

Mañana viernes se reanudan las clases normales en la primaria “Maxixcatzin”, ubicada en la comunidad de Ocotelulco, en Totolac, y en la secundaria general “Rafael Minor Franco”, de Panotla, luego de que el pasado miércoles ambas instituciones resultaran afectadas por la intensa lluvia con granizo que azotó la región.

- Anuncio -

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) informó, a través de redes sociales, que en la primaria de Totolac se suspendieron temporalmente las actividades debido al colapso de una malla sombra, aunque no se registraron daños en aulas ni lesionados.

En este plantel estudian 187 alumnos y laboran 17 trabajadores, quienes retomarán actividades con normalidad gracias a la intervención de Protección Civil y servicios municipales que retiraron la estructura dañada durante el transcurso de este jueves.

Te recomendamos: Inicia ciclo escolar en Facultad de Odontología de la UATx con un día de retraso por inundaciones

De manera paralela, en la secundaria “Rafael Minor Franco” de Panotla se atendieron afectaciones provocadas por la caída de tres árboles, de los cuales dos dañaron vehículos de docentes y otro tiró parte de la malla perimetral.

El director del plantel, Luis Ángel López Luna relató que además se presentaron problemas en el sistema de drenaje y filtraciones de agua en talleres, biblioteca y oficinas administrativas. “El granizo comenzó alrededor de las 5:30 de la tarde con ráfagas de viento muy fuertes. Afortunadamente no hubo daños humanos, que era lo más importante en ese momento”, señaló.

- Advertisement -

El reporte inicial obligó a suspender las clases por un día, pero de inmediato se coordinó apoyo con Protección Civil municipal, personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y elementos de la Sedena, quienes se sumaron a las labores de limpieza y retiro de árboles.

Leer también: Gobernadora exhorta a alcaldes a garantizar protección de la población en temporada de lluvias

De acuerdo con López Luna, la participación de la comunidad fue clave: “Así como hay curiosos, llegaron muchos vecinos a preguntar en qué podían apoyar. Eso nos fortalece como sociedad y como escuela”.

El jueves por la mañana, docentes y personal administrativo se sumaron con escobas, palas y carretillas para limpiar patios y pasillos, con el objetivo de que mañana los estudiantes encuentren un ambiente seguro y digno.

- Advertisement -

En el recorrido de supervisión también participaron autoridades del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) y de la Secretaría de Educación Pública y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE–USET), quienes descartaron daños mayores y anunciaron ajustes en el sistema pluvial de los talleres para aprovechar mejor el agua de lluvia.

Continua leyendo: CEPC emite recomendaciones ante pronóstico de lluvias en Tlaxcala

La solidaridad de la plantilla escolar también se reflejó en la jornada extraordinaria de los turnos matutino y vespertino. “Los maestros nos apoyaron a barrer toda la institución. Lo que menos queremos es que los jóvenes tengan una vista triste al regresar”, subrayó el director.

En el caso de los alumnos que se encontraban en el plantel al momento de la tormenta, el directivo explicó que se decidió mantenerlos dentro de los salones hasta que llegaran sus padres. “Lo más seguro era que permanecieran bajo resguardo, ya que afuera los riesgos eran mayores”, indicó.

Finalmente, López Luna adelantó que se integrará un informe para el área de educación secundaria general y se buscará apoyo en la rehabilitación de la biblioteca y talleres, además de proyectos sustentables con el agua pluvial recolectada.