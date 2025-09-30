Tlaxcala capital es la zona del estado con el mayor volumen de lluvia acumulada; reporta más de mil milímetros en lo que va del año

De enero a septiembre, la precipitación acumulada en territorio estatal asciende a 785.8 milímetros, en promedio; sin embargo, la capital tlaxcalteca es la región que registra el mayor volumen, con mil 081.5 milímetros, indica el reporte de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Con base en esta información, hasta las 08:00 horas de este martes 30 de septiembre de 2025, la lluvia ha sido superior a la del mismo periodo de 2024 cuando fue de 696.2 milímetros. Es decir, en lo que va de este año hay 89.6 milímetros más.

Pero de acuerdo a los datos de las estaciones climatológicas estratégicamente ubicadas en la entidad, la de Tlaxcala capital indica que la precipitación acumulada en el transcurso del año es de mil 081.5 milímetros, mientras que en un lapso similar de 2024 reportó 749.6, lo que representa un crecimiento de 331.9 milímetros, es decir, de 44.2 por ciento.

En la Estación Zacatelco, ubicada en la zona sur, el acumulado es de 998.5 milímetros, por lo que se sitúa en el segundo lugar con el volumen más alto; en la de Apizaco, en el centro del estado, es de 790 milímetros, y en la de Cuapiaxtla, en la parte oriente, es de 628.7 milímetros.

En tanto, la Estación Climatológica de Calpulalpan, en la región poniente del estado, reporta 636.5 milímetros; la de Atlangatepec, en la parte norte de la entidad, 720 milímetros; la de Ziltlaltépec, 862.7 milímetros, y la de El Carmen Tequexquitla, 568.2 milímetros, ambas en la zona oriente.

La medición por mes, refiere que en septiembre la de Zacatelco ha acumulado 214.7 milímetros; la de Calpulalpan, 133.2 milímetros; la de Atlangatepec, 129 milímetros; la de Cuapiaxtla, 73 milímetros; la de Apizaco, 146 milímetros; la de Tlaxcala 236.9 milímetros; la de Zitlaltépec, 159 milímetros, y la de El Carmen Tequexquitla, 108.7 milímetros.

El reporte de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua señala que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que derivado de las lluvias de las últimas 24 horas se registraron afectaciones por encharcamientos parciales y momentáneos en los municipios circunvecinos a la capital del estado, donde el Observatorio Meteorológico indicó que hubo 37.5 milímetros de lluvia.

A la fecha, la presa “San José Atlanga”, ubicada en el municipio de Atlangatepec, se encuentra con un nivel de llenado de aproximadamente 91.3 por ciento, y la “Mariano Matamoros”, de Ixtacuixtla, presenta el 100 por ciento.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para el estado de Tlaxcala cielo medio nublado a nublado durante el día. Durante la tarde, ambiente cálido y templado en sierras de la región.

Asimismo, anticipó que podrían registrarse chubascos con lluvias puntuales fuertes 25 a 50 milímetros, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

