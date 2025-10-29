Tlaxcala se coloca entre los 10 primeros estados en gestión de archivos con 72% de cobertura estatal

La directora del Archivo General Histórico del Estado de Tlaxcala (AGHET), Mayra Vázquez Velázquez informó que la entidad se encuentra entre “los 10 primeros lugares a nivel nacional” en gestión de archivos con 72 por ciento de cobertura estatal, después de estar en el lugar 30 en 2024, gracias a capacitaciones, mejoras en infraestructura y prácticas archivísticas renovadas.

- Anuncio -

Antes de estas acciones, dijo, algunas dependencias cometían malas prácticas, como destruir o borrar documentos al cambiar titulares. Pero ahora, destacó que “gracias a todas las capacitaciones que se han venido dando ya no es la misma historia de antes”.

Aunque la mayoría de los sujetos obligados ha asistido a las capacitaciones, algunos siguen mostrando rezago en su participación. “Algunos no han asistido, entre ellos algunos partidos políticos, inclusive el mismo Congreso del estado tampoco hemos tenido ninguna respuesta y hemos andado tras de ellos”, señaló Vázquez Velázquez.

A pesar de ello, destacó que la presencia general de los participantes demuestra “que estamos trabajando con buena sinergia con todos los sujetos obligados”, lo que genera satisfacción en la institución.

La funcionaria explicó que estas capacitaciones también generaron un efecto multiplicador dentro de las dependencias. “Ellos han sido portavoces con los compañeros para el cuidado y preservación de los documentos. Ya no más clips, ya no más grapas, ya no las perforaciones, solamente las hojas transparentes”.

El tránsito hacia la digitalización de archivos también avanza, aunque con desafíos. “No tenemos las herramientas necesarias, ni siquiera todavía los espacios en condiciones. Era un tema que estaba realmente olvidado”, señaló Vázquez Velázquez, al referirse a la necesidad de modernizar los archivos físicos y digitales en municipios del estado.

- Advertisement -

En cumplimiento con la Ley General de Archivos, el AGHET ha iniciado acercamientos con el Archivo General de la Nación y la Secretaría Anticorrupción, además del Órgano Superior de Fiscalización, para establecer sanciones en caso de incumplimiento. Hasta el momento, ninguna dependencia ha sido sancionada. “No podemos todavía porque hay que ser muy congruentes también y considerados con el tema”, explicó la directora.

Durante 2025, se realizaron más de 50 capacitaciones, alcanzando a 107 de los 147 sujetos obligados en Tlaxcala, lo que representa un 72.8 por ciento de cobertura. “Derivado de todas estas capacitaciones ya podremos entrar en este tema de las sanciones”, añadió.

Un avance institucional relevante es la creación del Consejo Estatal de Archivos, el primero en la historia de Tlaxcala que se hace de manera formal bajo el decreto 215. Este organismo permitirá supervisar archivos

Leer más: Impulsan competencias digitales con programa Cuantrix en educación básica en Tlaxcala