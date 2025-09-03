Miércoles, septiembre 3, 2025
Tlaxcala refuerza inversión en seguridad y se alinea a la estrategia nacional: Lorena Cuéllar

Tlaxcala reafirmará su compromiso con la estrategia de seguridad nacional marcada por Claudia Sheinbaum, recalcó Lorena Cuéllar Cisneros.
Dania Corona Muñoz

Tlaxcala reafirmará su compromiso con la estrategia de seguridad nacional marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recalcó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, tras participar en la 51° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el pasado martes en Palacio Nacional.

La mandataria tlaxcalteca destacó que Tlaxcala es actualmente el estado que más ha invertido en materia de seguridad en todo el país, a pesar de contar con el presupuesto más reducido. “Somos el estado que más ha invertido en seguridad y, a pesar de tener el presupuesto más recortado, eso no nos ha impedido trabajar y dar resultados”, afirmó.

Cuéllar informó que uno de los ejes prioritarios es incrementar el número de policías estatales, lo que se complementará con la capacitación en la recién construida Academia de Policía, integrada a la Ciudad de la Seguridad. “Sí queremos incrementar un porcentaje importante en el número de policías estatales, y lo haremos con la preparación adecuada en nuestras nuevas instalaciones”, puntualizó.

La gobernadora explicó que la estrategia federal contempla cuatro ejes principales: marco legal, certificación, capacitación e incremento de elementos. En este sentido, celebró que Tlaxcala ya haya avanzado en infraestructura y modernización.

Al respecto, destacó que este avance coloca al estado en línea con los nuevos lineamientos nacionales. “A pesar de que no conocíamos porque son lineamientos nuevos, Tlaxcala va bastante avanzado y prácticamente al día con todas las recomendaciones de nuestra presidenta”, sostuvo.

Cuéllar Cisneros añadió que el estado se encuentra en proceso de equipar Centros de Control y Comando (C2) en los municipios. “Para 2026 tendremos listos 14 municipios con C2, lo que permitirá mayor vigilancia y respuesta oportuna”, dijo.

En cuanto a los resultados de seguridad, la gobernadora recordó que Tlaxcala es uno de los estados con menor número de delitos a nivel nacional. “Estamos compitiendo con nosotros mismos porque tenemos los índices delictivos más bajos de la historia del estado. Ir contra eso es complicado, pero hemos logrado grandes avances”, expresó.

La mandataria subrayó que la evaluación de Tlaxcala debe considerar estas particularidades. “Lo comentábamos ayer con la presidenta, para que también nosotros podamos ser evaluados de diferente manera, ya que hemos alcanzado logros significativos”, afirmó.

La gobernadora también habló sobre la reciente renovación del Poder Judicial en la entidad, cuyos integrantes fueron electos por primera vez mediante voto popular. “Ellos tienen el compromiso y la obligación de estar a la altura de Tlaxcala. No le pueden fallar al pueblo”, subrayó.

En ese sentido, informó que ya existe un Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar a los jueces que incumplan. “Si alguno falla, de inmediato será destituido. Esa es la exigencia: que todos cumplan”, afirmó.

Finalmente, recordó que presentó una nueva iniciativa de ley al Poder Legislativo para regular tiempos de resolución de juicios y fortalecer los mecanismos de contrapeso interno. “Lo que buscamos es que nadie tenga el poder absoluto, sino que sean los consejos quienes regulen y vigilen el uso de recursos”, explicó.

Concluyó que Tlaxcala no se ha quedado atrás en seguridad ni en justicia: “Nos da mucho gusto ver que el estado avanza, que se mantiene en la ruta nacional y que vamos a seguir trabajando con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina para dar resultados a la ciudadanía”.

