Tlaxcala celebra 500 años como primera diócesis de México con multitudinario acto de fe

Tlaxcala vivió un domingo de fe y unidad con la celebración del V Centenario de su creación como primera diócesis de México, en un acto multitudinario que reunió a más de 15 mil fieles en el Seminario de Tlaxcala. La jornada, encabezada por el obispo Julio César Salcedo Aquino, contó con la presencia del nuncio apostólico Joseph Spiteri, obispos invitados de todo el país y representantes del Vaticano, quienes se unieron para agradecer cinco siglos de vida eclesial.

El evento formó parte del Año Jubilar de la Esperanza y de la Novena Intercontinental de preparación hacia el V Centenario del Acontecimiento Guadalupano. Durante la ceremonia, se realizó la bendición del letrero conmemorativo de los 500 años, además de la entrega de la primera Tilma a la comunidad de San Isidro Buensuceso, símbolo de compromiso con la fe y con la misión evangelizadora.

El obispo Julio César Salcedo Aquino abrió la celebración con palabras de gratitud y esperanza:

“Hoy, en el año jubilar de la esperanza, queremos manifestar a nuestro padre dios a una sola voz: El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”, proclamó.

Agradeció la presencia de las autoridades civiles, religiosas y de los miles de peregrinos, subrayando que Tlaxcala fue, es y seguirá siendo una bendición para México.

“Somos una diócesis antigua y nueva —dijo—. Antigua porque fue creada en 1525 y nueva porque en 1959 San Juan XXIII la restauró. Este aniversario nos impulsa a mantener vivo el árbol de la fe ligado a nuestras raíces culturales”.

Durante el evento, seminaristas y catequistas fueron enviados como misioneros, siguiendo el ejemplo de los Santos Niños Mártires de Tlaxcala, canonizados hace ocho años. Asimismo, se realizó la entrega de sillas de ruedas, bastones y andaderas para sacerdotes, personas enfermas y adultos mayores de la diócesis.

Por su parte, el nuncio apostólico Joseph Spiteri, en su homilía, destacó la gratitud como virtud esencial de la fe: “El ser agradecido distingue los corazones nobles. Solo quien regresa a dios con gratitud establece una relación profunda con Él”, afirmó al recordar el pasaje evangélico del leproso sanado por Jesús.

El representante del papa León XIV exhortó a los fieles a “vencer el mal con el bien” y a vivir “una caridad cristiana que no excluya a nadie”.

Spiteri recordó los hitos que marcaron el inicio del cristianismo en Tlaxcala: el bautismo de los cuatro señores tlaxcaltecas en 1520, la fundación de la primera escuela franciscana en 1524 y la llegada del primer obispo, Fray Julián Garcés, en 1527. “La fe fue recibida en el corazón de los tlaxcaltecas como fruto del encuentro entre corazones sinceros”, subrayó.

El nuncio también hizo un llamado a la solidaridad con los más necesitados: “Estamos llamados a ofrecer un testimonio fuerte de ternura y misericordia. No podemos considerar a nadie extranjero ni enemigo. Todos somos piedras vivas para construir la casa espiritual del Señor”, dijo.

Durante la ceremonia se recordó la protección constante de la virgen de Ocotlán y de San Miguel Arcángel, cuyas apariciones —en 1542 y 1631, respectivamente— siguen siendo pilares de fe para el pueblo tlaxcalteca. Spiteri enfatizó que “estos acontecimientos no son recuerdos lejanos, sino fuerzas vivas que animan hoy nuestra esperanza”.

Asimismo se dio lectura del mensaje del papa León XIV, quien envió una bendición apostólica a toda la diócesis y expresó su cercanía espiritual con el pueblo tlaxcalteca.

“El papa León XIV saluda a vuestra excelencia y se une a su acción de gracias por los abundantes frutos de vida cristiana alcanzados durante estos años de fecunda labor evangelizadora”, se leyó.

El mensaje pontificio también exhortó a los católicos a continuar su misión: “Sigan intensificando los esfuerzos para que, caminando unidos en Cristo, llegue a todos la luz de la palabra de dios y no falte nunca la ayuda caritativa y fraterna a los más necesitados”.

El obispo Salcedo Aquino agradeció al papa León XIV por su mensaje y al nuncio por su presencia. “Este día quedará en la memoria de nuestra diócesis. Tlaxcala, madre de la evangelización, renueva hoy su compromiso con la misión que dios le encomendó”, expresó.