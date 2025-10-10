Tigre escapa de zoológico tras desborde del río San Marcos, alerta alcalde de Xicotepec

El presidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, emitió este viernes una alerta a la población por un tigre que anda libre en la localidad, cuyo refugio era el zoológico Parque Animalia, el cual fue destruido por el desbordamiento del río San Marcos.

El felino se encuentra en las calles, lo que representa un “peligro inminente” para los habitantes de la zona.

A través de sus redes sociales, el alcalde confirmó que el refugio del tigre fue derribado por la fuerza del agua, permitiendo su escape.

“Sé que son animales feroces, que deben estar encerrados y al estar libre es un peligro inminente. Quiero alertar a la población, pedirles que me ayuden y que en el momento que hagan el avistamiento que nos informen”, urgió el edil.

En respuesta a la emergencia, Barragán Amador aseguró que todas las corporaciones de seguridad –municipal, estatal y federal– han sido alertadas y se encuentran siguiendo el rastro del animal.

El operativo de búsqueda se reforzará con el uso de drones para sobrevolar las comunidades cercanas al Parque Animalia y agilizar la localización del felino.

“Le pido a la gente que me ayude a estar alerta, cuidar a su familia, estar bien encerrados y ahorita vamos a mandar personal con drones para que vean todo lo aledaño ahí porque están las huellas y podemos hacer su captura”, detalló.

El llamado principal a los vecinos aledaños al zoológico es resguardarse en sus hogares y notificar de inmediato a las autoridades cualquier avistamiento para facilitar la captura y resguardo seguro del tigre.

