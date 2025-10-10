Viernes, octubre 10, 2025
NoticiasEstado

Tigre escapa de zoológico tras desborde del río San Marcos, alerta alcalde de Xicotepec

Carlos Barragán alerta a la población por un tigre suleto, cuyo refugio fue destruido por el desbordamiento del río San Marcos. 
Yadira Llaven Anzures

El presidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, emitió este viernes una alerta a la población por un tigre que anda libre en la localidad, cuyo refugio era el zoológico Parque Animalia, el cual fue destruido por el desbordamiento del río San Marcos. 

El felino se encuentra en las calles, lo que representa un “peligro inminente” para los habitantes de la zona.

A través de sus redes sociales, el alcalde confirmó que el refugio del tigre fue derribado por la fuerza del agua, permitiendo su escape.

Leer también: Explota ducto de Pemex en Xicotepec en medio de tormenta tropical Jerry

“Sé que son animales feroces, que deben estar encerrados y al estar libre es un peligro inminente. Quiero alertar a la población, pedirles que me ayuden y que en el momento que hagan el avistamiento que nos informen”, urgió el edil.

En respuesta a la emergencia, Barragán Amador aseguró que todas las corporaciones de seguridad –municipal, estatal y federal– han sido alertadas y se encuentran siguiendo el rastro del animal.

Te recomendamos: Olimpia Coral denuncia al alcalde de Xicotepec por presunto abuso de animales

El operativo de búsqueda se reforzará con el uso de drones para sobrevolar las comunidades cercanas al Parque Animalia y agilizar la localización del felino.

“Le pido a la gente que me ayude a estar alerta, cuidar a su familia, estar bien encerrados y ahorita vamos a mandar personal con drones para que vean todo lo aledaño ahí porque están las huellas y podemos hacer su captura”, detalló.

El llamado principal a los vecinos aledaños al zoológico es resguardarse en sus hogares y notificar de inmediato a las autoridades cualquier avistamiento para facilitar la captura y resguardo seguro del tigre.

Leer más: Pemex y PC atienden derrame en arroyo de Xicotepec

Temas

Más noticias

Nacional

Lluvias ocasionan la muerte a 24 personas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro

La Jornada -
Las lluvias de las últimas horas han dejado 24 personas sin vida en cuatro estados: 16 en Hidalgo, cinco en Puebla, dos en Veracruz...
Nacional

Sheinbaum se reúne de forma virtual con su gabinete ante emergencia por lluvias

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió de manera virtual con integrantes de su gabinete y con seis gobernadores para atender la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Olimpia Coral denuncia al alcalde de Xicotepec por presunto abuso de animales

Martín Hernández Alcántara -
La defensora de derechos digitales y activista, Olimpia Coral Melo, hizo un pronunciamiento público en contra del presidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragán Amador,...

Detienen a presunto feminicida de la joven Delia Berenice Domínguez, ocurrido en Xicotepec

Isaí Pérez Guarneros -
Leopoldo N, presunto feminicida de Delia Berenice Domínguez Leal, fue detenido y vinculado a proceso por el delito de  feminicidio. El caso conmovió a...

Clausuran verificentro en Xicotepec propiedad del hijo del alcalde Carlos Barragán

Martín Hernández Alcántara -
El verificentro propiedad de José Carlos Barragán Ortiz, hijo del alcalde de Xicotepec, Carlos Barragán, fue clausurado por autoridades estatales por incumplir con la...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025