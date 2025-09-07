Joseph Spiteri nuncio apostólico declaró que el mayor reto de la Iglesia Católica es la construcción de la paz

Tehuacán. – Joseph Spiteri nuncio apostólico en México sostuvo en Tehuacán que el mayor reto para la Iglesia Católica y las autoridades es la construcción de la paz. Asimismo consideró que de acuerdo a las estadísticas nacionales no es un porcentaje significativo el de los feligreses que se han ido a otras religiones.

Expuso que la Iglesia Católica en México está totalmente comprometida con el diálogo y la paz, así como con los derechos humanos. En ese sentido resaltó el acompañamiento que se da a los migrantes y a las familias de personas desaparecidas.

Destacó la importancia de las comunidades originarias que forman parte de la Iglesia Católica y sus aportaciones con sus tradiciones y lenguas. Al respecto aseguró que conocen sus dolores, sus sufrimientos, así como la marginación que han sufrido pese a lo cual se mantienen firmes en su fe.

