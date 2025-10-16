SOTyV respalda proyecto habitacional en Terrenate, pero sólo con certeza jurídica

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV) informó que el proyecto habitacional federal previsto para el municipio de Terrenate seguirá adelante una vez que se resuelva la situación jurídica del predio donde se busca construir más de 300 viviendas, después de que pobladores se inconformaron porque el terreno que se pretende ocupar colinda con una escuela.

- Anuncio -

El titular de la dependencia, David Guerrero Tapia explicó que actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo para definir quién es el legítimo propietario del terreno, luego de que surgieron diferencias sobre su titularidad.

“Se está definiendo lo jurídico, quién es el legítimo propietario de ese predio. Es algo que se están ya llevando a cabo, las mesas de trabajo que acrediten la legítima propiedad y en el momento que esto se resuelva, se continuarán o no con los trabajos”, señaló.

Guerrero Tapia destacó que el proyecto forma parte de un programa federal de vivienda en el que el gobierno estatal participa activamente. “Como ustedes saben, el gobierno del estado respalda el programa federal de vivienda. Hay un proyecto que tiene pensado construir vivienda en Terrenate”, dijo.

Agregó que el municipio tiene condiciones favorables para impulsar el desarrollo habitacional. “Terrenate tiene condiciones muy importantes de desarrollo que pueden incluso ser soluciones de vivienda para el Polo de Desarrollo que ya se tiene en proyecto en Tlaxcala”, apuntó.

- Advertisement -

El funcionario subrayó que la instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha sido respaldar los proyectos residenciales sin vulnerar la ley ni los derechos de terceros. “Al final de cuentas, lo que nos ha indicado es abrazar el proyecto residencial, pero tampoco avasallar ni estar por encima de lo que la ley indica”, enfatizó.

Leer también: Inician SOTyV y Coltlax trabajos de ordenamiento territorial en 10 municipios de la entidad

En ese sentido, reiteró que la prioridad es el diálogo y el respeto a los procesos legales. “Más bien es un diálogo el que se tiene que generar y encontrar la vía jurídica que permita avanzar en nuestros proyectos, y todos los predios que se están buscando en el estado siempre tienen que ir en la ruta de la legalidad”, comentó.

Sobre la propiedad del terreno en cuestión, Guerrero Tapia informó que hasta el momento los documentos acreditan que pertenece al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), el cual mantiene conversaciones con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Asimismo, aclaró que este es el único caso en el estado con esta situación y que cada eventualidad debe resolverse de manera individual. “Hasta el momento es el único que está presentando este tema. Creo que es importante ir resolviendo de manera casuística uno por uno y, como ya lo reiteré, tampoco avasallar ni transgredir a quien se sienta con un derecho”, indicó.

- Advertisement -

Leer más: SOTyV ha realizado más de 4 mil 300 acciones en materia de vivienda en cuatro años

El secretario aclaró que no se trata de suspensiones definitivas, sino de pausas necesarias para revisar la documentación. “Todo es un proceso, o sea, no es algo que tenga que darse marcha atrás cuando todavía se están abriendo las mesas de diálogo. Hay que analizar los documentos desde lo jurídico y eventualmente encontrar la vía de solución”, explicó.

Añadió que este tipo de situaciones son normales en procesos de desarrollo urbano, sobre todo cuando se trabaja con predios que han permanecido desocupados durante largo tiempo. “Tenemos que acostumbrarnos a que esto suceda, pero es parte natural de un proceso, porque los lotes que en algún momento han estado en desocupación pueden ser sujetos de irregularidades o incluso de invasiones”, mencionó.

Finalmente, Guerrero Tapia recalcó que la posición del gobierno estatal es que no se violentará ningún derecho mientras se esclarecen los temas legales. “Aquí el mensaje contundente es que no estamos transgrediendo ningún derecho, sino más bien analizándolo, analizando lo jurídico e ir subsanándolo en la medida de las condiciones jurídicas que se vayan permitiendo”.

Te puede interesar: Firman convenio SOTyV y CEAVIT para fortalecer programas de vivienda