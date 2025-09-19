Solicitó Armenta crédito a Banorte por 2 mil mdp para liquidar el Barroco

El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó este viernes que su administración solicitó un préstamo por 2 mil millones de pesos a Banorte con el objetivo de liquidar el finiquito del Museo Internacional Barroco (MIB).

Aseguró que dicho compromiso financiero será cubierto antes de que concluya su sexenio, por lo que no representará un endeudamiento a largo plazo para el estado.

Tras el Simulacro Nacional realizado en el CIS de Angelópolis, Armenta explicó que el préstamo es de corto plazo y no implica una deuda estructural.

En entrevista, detalló que se trata de una medida financiera para resolver lo que calificó como un problema de corrupción heredado por anteriores administraciones panistas, responsables —dijo— de obras infladas como el Museo Barroco, que tuvo un costo aproximado de 12 mil millones de pesos.

“Todo lo que hacemos lo hacemos de manera transparente. El procedimiento es a corto plazo, no hay endeudamiento más allá del periodo de gobierno. Estamos resolviendo un tema de corrupción del viejo régimen y evitando que los poblanos terminen pagando 8 mil millones de pesos más por esta obra”, afirmó.

El morenista expusó que con este pago de 2 mil millones de pesos se evita que el Estado continúe erogando recursos por el contrato del Museo Barroco.

Por lo tanto, subrayó que este paso representa un ahorro significativo y una protección al erario.

Además, hizo un llamado a ver el lado positivo del préstamo, pues —según dijo— se trata de una medida que evita el “saqueo fiscal y presupuestal”, así como el “abuso de poder” que se cometió en el pasado.

Finalmente, calificó como un logro de su administración el haber finiquitado esta deuda, originada por la complicidad entre autoridades y empresarios en gobiernos anteriores.