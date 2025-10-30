SEP: son cuatro y no seis los heridos por accidente en secundaria de Atlixco

La Secretaría de Educación Pública en Puebla informó que, tras el desprendimiento del techo de lámina ocurrido en una secundaria de Atlixco, fueron cuatro las personas lesionadas y no seis, como se manejó inicialmente.

De acuerdo con la dependencia, los afectados son tres estudiantes y un adulto, ninguno perteneciente al plantel Melchor Ocampo, donde sucedieron los hechos. Los lesionados recibieron atención médica y su estado no pone en riesgo la vida.

La SEP inició una investigación y mantiene vigilancia permanente para garantizar la seguridad de las y los alumnos.

“Es importante resaltar que la comunidad escolar fue retirada del plantel en tanto se hace una valoración de la estructura. Además la secretaría vigilará de manera permanente los resultados de la investigación para resguardar la seguridad de las y los alumnos”.

