La SEP anuncia regreso a clases en 563 planteles de la Sierra Norte

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informó que a partir de este lunes 20 de octubre se reanudarán las clases presenciales en 563 escuelas de la Sierra Norte, luego de confirmarse que estos planteles no presentan afectaciones estructurales y están en condiciones adecuadas para el retorno de la comunidad educativa.

En total, 2 mil 192 docentes y 41 mil 566 estudiantes de niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior volverán a las aulas en once municipios: Ahuacatlán, Amixtlán, Aquixtla, Chignahuapan, Xochiapulco, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zongozotla, Camocuautla, Coatepec y Hermenegildo Galeana.

El regreso fue avalado tras una revisión de infraestructura realizada por personal de Protección Civil municipal, en coordinación con directores escolares y comités de padres de familia. Además, la comunidad educativa organizó jornadas de limpieza y verificó el funcionamiento de los servicios básicos, como agua potable y energía eléctrica, para garantizar un entorno seguro y funcional.

La dependencia estatal reiteró su compromiso de apoyar las necesidades de los centros educativos y exhortó a la población de la región a mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades ante posibles fenómenos meteorológicos que pudieran generar nuevas lluvias.

