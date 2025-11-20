SEP admite asignación de plazas irregulares y lanza convocatoria abierta para resolver el conflicto

El secretario de Educación Pública (SEP) de Puebla, Manuel Viveros Narciso, reconoció la existencia de irregularidades en la asignación de plazas para el magisterio durante administraciones anteriores, por lo que se lanzó una nueva convocatoria para la reasignación de estos espacios laborales de manera transparente.

Explicó que las irregularidades incluían el cambio de adscripción de maestros, enviándolos a centros de trabajo distintos a los que originalmente les correspondían, lo que ha provocado inconformidad y la falta de recursos humanos en algunas escuelas.

La declaración se produjo en el marco de la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, donde Viveros Narciso fue abordado por la prensa sobre las quejas del magisterio y los señalamientos del gobernador Alejandro Armenta Mier respecto a la situación heredada en la dependencia.

El funcionario estatal reconoció que al intentar corregir las asignaciones irregulares se enfrentan a la resistencia de los docentes que ya tienen una antigüedad en las plazas, lo que “complica” el trabajo.

En entrevista, confirmó que la administración anterior realizaba “cadeneos” o asignaciones directas y continuas, sin seguir los procesos adecuados.

Viveros Narciso detalló que, a su llegada, se identificaron asignaciones de plazas hechas de manera anómala, lo que ha generado problemas que se busca resolver con un enfoque de transparencia.

“Encontramos una serie de asignaciones de plazas de manera irregular, y lo que hicimos fue hacer una revisión y ya lanzamos una convocatoria para poder trabajar y hacer una nueva asignación de los espacios de trabajo”, declaró.

Búsqueda de transparencia

Como parte de la estrategia para corregir las deficiencias, el titular de la SEP informó que la dependencia lanzó una convocatoria pública para la asignación de plazas, buscando revertir los procedimientos opacos del pasado.

“Lo que nosotros hicimos es hacer una revisión. Estuvimos lanzando ya una convocatoria para poder trabajar y hacer una asignación de plazas de manera transparente. Es justo lo que hemos estado haciendo”, afirmó.

Además, mencionó que esta convocatoria fue lanzada alrededor del mes de abril y está en proceso de revisión.

Viveros Narciso aseguró que se mantiene comunicación con los sindicatos, manifestando que entienden sus demandas, pero dejó claro que la dependencia no está de acuerdo con acciones que puedan repercutir negativamente en terceros.

Al final, dijo que que el trabajo para regularizar las plazas se realiza bajo la instrucción del gobernador Alejandro Armenta, y que se mantendrá un “seguimiento puntual” para ofrecer un dato preciso sobre la cantidad de irregularidades encontradas una vez finalizada la investigación.

