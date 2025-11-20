Jueves, noviembre 20, 2025
NoticiasEstado

SEP admite asignación de plazas irregulares y lanza convocatoria abierta para resolver el conflicto

Manuel Viveros reconoció la existencia de irregularidades en la asignación de plazas para el magisterio en las administraciones anteriores.
Yadira Llaven Anzures

El secretario de Educación Pública (SEP) de Puebla, Manuel Viveros Narciso, reconoció la existencia de irregularidades en la asignación de plazas para el magisterio durante administraciones anteriores, por lo que se lanzó una nueva convocatoria para la reasignación de estos espacios laborales de manera transparente.

Explicó que las irregularidades incluían el cambio de adscripción de maestros, enviándolos a centros de trabajo distintos a los que originalmente les correspondían, lo que ha provocado inconformidad y la falta de recursos humanos en algunas escuelas.

Leer también: SNTE 51 y gobierno estatal anuncian mesas de trabajo para procesos de plazas docentes

La declaración se produjo en el marco de la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, donde Viveros Narciso fue abordado por la prensa sobre las quejas del magisterio y los señalamientos del gobernador Alejandro Armenta Mier respecto a la situación heredada en la dependencia.

El funcionario estatal reconoció que al intentar corregir las asignaciones irregulares se enfrentan a la resistencia de los docentes que ya tienen una antigüedad en las plazas, lo que “complica” el trabajo.

En entrevista, confirmó que la administración anterior realizaba “cadeneos” o asignaciones directas y continuas, sin seguir los procesos adecuados.

Te recomendamos: Gobierno y SEP instalan mesa de dialogo con docentes que piden descongelar plazas tipo C

Viveros Narciso detalló que, a su llegada, se identificaron asignaciones de plazas hechas de manera anómala, lo que ha generado problemas que se busca resolver con un enfoque de transparencia.

“Encontramos una serie de asignaciones de plazas de manera irregular, y lo que hicimos fue hacer una revisión y ya lanzamos una convocatoria para poder trabajar y hacer una nueva asignación de los espacios de trabajo”, declaró.

Búsqueda de transparencia 

Como parte de la estrategia para corregir las deficiencias, el titular de la SEP informó que la dependencia lanzó una convocatoria pública para la asignación de plazas, buscando revertir los procedimientos opacos del pasado.

“Lo que nosotros hicimos es hacer una revisión. Estuvimos lanzando ya una convocatoria para poder trabajar y hacer una asignación de plazas de manera transparente. Es justo lo que hemos estado haciendo”, afirmó.

Leer más: Protestan en la SEP y Oficialía Mayor por 100 plazas titular C congeladas desde hace ocho años

Además, mencionó que esta convocatoria fue lanzada alrededor del mes de abril y está en proceso de revisión.

Viveros Narciso aseguró que se mantiene comunicación con los sindicatos, manifestando que entienden sus demandas, pero dejó claro que la dependencia no está de acuerdo con acciones que puedan repercutir negativamente en terceros. 

Al final, dijo que que el trabajo para regularizar las plazas se realiza bajo la instrucción del gobernador Alejandro Armenta, y que se mantendrá un “seguimiento puntual” para ofrecer un dato preciso sobre la cantidad de irregularidades encontradas una vez finalizada la investigación.

Te puede interesar: Hay 100 nuevas plazas en la SEP, pero todas son para amigos y familiares de los líderes del SNTE 23

Temas

Más noticias

Nacional

“Caían en pobreza 60 mil mexicanos cada mes” en los sexenios panistas

La Jornada -
México. Con los programas sociales “se acabó la política de élites, donde los recursos eran para las minorías”, y se revirtió el “modelo fallido...
Internacional

Lluvias torrenciales en Vietnam han dejado 41 muertos y nueve desaparecidos

La Jornada -
Hanói. Las crecidas y los deslizamientos de tierra provocados por varias semanas de lluvias excepcionalmente intensas en Vietnam provocaron al menos 41 muertos, informaron...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tras 6 años de incumplimiento, SEP dice que ahora sí dotará a normalistas de Teteles de autobús

Martín Hernández Alcántara -
La Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla (SEP) anunció que adquirirá un autobús para la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, de Teteles...

SNTE 51 y gobierno estatal anuncian mesas de trabajo para procesos de plazas docentes

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y autoridades del estado de Puebla acordaron la instalación de mesas de...

Asegura SEP que paro en el Tecnológico de Ajalpan terminará el próximo martes

Martín Hernández Alcántara -
El secretario de Educación Pública estatal, Manuel Viveros Narciso, informó este jueves que las actividades académicas en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025