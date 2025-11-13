Sentencian a 80 años de prisión a mujer por secuestro agravado en Epatlán

Atlixco.- La Fiscalía General del Estado (FGE) logró una sentencia de 80 años de prisión contra Viridiana N. tras comprobarse su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado cometido en el municipio de Epatlán, en la mixteca poblana.

De acuerdo con la investigación el 3 de abril de 2021 los familiares de la víctima, un hombre de 66 años de edad, perdieron contacto con él luego de que saliera de su domicilio rumbo a un establecimiento donde se encontraría con otras personas.

Horas después uno de los amigos del afectado recibió una llamada desde el teléfono del propio secuestrado en la que los captores exigieron un millón y medio de pesos a cambio de su liberación. Tras una negociación se acordó el pago de 142 mil 500 pesos que debía entregarse el 19 de abril del mismo año.

Sin embargo, gracias a la intervención oportuna de agentes investigadores, ese mismo día se logró el aseguramiento de Viridiana N. y de otro individuo implicado en los hechos.

Este último fue sentenciado en octubre de 2025 también a 80 años de cárcel.

Concluidas las etapas procesales, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió el fallo condenatorio en contra de Viridiana N., imponiendo además de la pena privativa de la libertad una multa superior a un millón de pesos, así como el pago de la reparación del daño moral y material a favor de la víctima y sus familiares.

