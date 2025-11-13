Jueves, noviembre 13, 2025
NoticiasEstado

Sentencian a 80 años de prisión a mujer por secuestro agravado en Epatlán

La FGE logró una sentencia de 80 años de prisión contra Viridiana N. tras comprobarse su responsabilidad en secuestro agravado.
Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco.- La Fiscalía General del Estado (FGE) logró una sentencia de 80 años de prisión contra Viridiana N. tras comprobarse su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado cometido en el municipio de Epatlán, en la mixteca poblana.

De acuerdo con la investigación el 3 de abril de 2021 los familiares de la víctima, un hombre de 66 años de edad, perdieron contacto con él luego de que saliera de su domicilio rumbo a un establecimiento donde se encontraría con otras personas.

Leer también: Rescatan en Tehuacán a tres víctimas de secuestro virtual; fueron localizadas en un hotel

Horas después uno de los amigos del afectado recibió una llamada desde el teléfono del propio secuestrado en la que los captores exigieron un millón y medio de pesos a cambio de su liberación. Tras una negociación se acordó el pago de 142 mil 500 pesos que debía entregarse el 19 de abril del mismo año.

Sin embargo, gracias a la intervención oportuna de agentes investigadores, ese mismo día se logró el aseguramiento de Viridiana N. y de otro individuo implicado en los hechos. 

Este último fue sentenciado en octubre de 2025 también a 80 años de cárcel.

Concluidas las etapas procesales, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió el fallo condenatorio en contra de Viridiana N., imponiendo además de la pena privativa de la libertad una multa superior a un millón de pesos, así como el pago de la reparación del daño moral y material a favor de la víctima y sus familiares.

Te puede interesar: Caen seis presuntos criminales de la región de Atlixco por feminicidio y secuestro

Temas

Más noticias

Nacional

Uso excesivo de antibióticos y automedicación aumentan resistencia antimicrobiana en México

La Jornada -
Ciudad de México. La resistencia antimicrobiana (RAM) es responsable de 1.27 millones de muertes al año a escala global, “cifra superior a la del...
Internacional

Israel realiza demoliciones en Gaza pese al alto el fuego

La Jornada -
Jerusalén. Las fuerzas israelíes realizaron una ola de demoliciones de edificios residenciales en la ciudad de Gaza desde que se anunció el alto el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Trabajadores hallan a una mujer sin vida en un motel de Bosques de Manzanilla

Isaí Pérez Guarneros -
La madrugada de este viernes, trabajadores del área de limpieza del Motel Manzanilla, ubicado en la colonia Bosques de Manzanilla de la capital poblana,...
00:00:53

Continuarán operativos en la 46 contra la venta de autopartes robadas: SSP

Yadira Llaven Anzures -
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, anunció que continuarán los operativos en la calle 46 Poniente...

Abandonan cadáver de mujer envuelto en cobijas al lateral de la autopista Puebla-México

Isaí Pérez Guarneros -
La noche del jueves, automovilistas reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 30 años, envuelto en cobijas, en un...

Más noticias

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025