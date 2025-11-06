Jueves, noviembre 6, 2025
Arranca este lunes segunda entrega de apoyos para reconstrucción de viviendas en Puebla: Sheinbaum

El 10 de noviembre comenzará la segunda fase de entrega de apoyos económicos para la reconstrucción de viviendas afectadas por las lluvias.
Foto: Presidencia
Yadira Llaven Anzures

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves que el próximo lunes 10 de noviembre comenzará la segunda fase de entrega de apoyos económicos destinados a la reconstrucción de viviendas afectadas por las intensas lluvias de principios de octubre en la Sierra Norte de Puebla.

En Puebla, se amplió el número de municipios censados de 23 a 41, registrando un aumento de 234 viviendas adicionales.

En la “Mañanera del pueblo”, la mandataria expuso que la distribución de estos recursos se realizará a través del Banco del Bienestar y el monto variará según el nivel de afectación de cada inmueble.

Leer más: Llega hoy Sheinbaum en su tercera visita a Puebla; supervisará entrega de apoyos

Precisó que se entregarán de manera adicional 40 mil pesos a familias con viviendas reportadas con daños mayores; y 25 mil pesos, con afectaciones menores. 

​La mandataria federal recordó que el primer apoyo de 20 mil pesos ya se entregó a cerca de 100 mil familias damnificadas en los cinco estados con afectaciones por las intensas lluvias de hace un mes.

Además del soporte para la reconstrucción de casas, la presidenta Sheinbaum detalló que en esta etapa también se destinarán fondos para comercios y parcelas que sufrieron daños por el fenómeno meteorológico.

Continua leyendo: Desde la zona del siniestro, Sheinbaum anuncia programa de reconstrucción de viviendas en Puebla

​Las familias beneficiarias recibirán un mensaje de texto (SMS) con la información sobre el lugar y la fecha de la entrega de los recursos.

 

​En cuanto a las viviendas ubicadas en zonas de riesgo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) coordinará su reubicación, siempre y cuando las familias afectadas den su consentimiento.

Sheinbaum Pardo dejó en claro que ninguna familia será obligada a reubicarse, aunque se dialoga con quienes viven en zonas de riesgo, para no exponer la vida.

Leer también: Tras las lluvias, estiman daños a 100 mil viviendas en 5 estados

Amplían censo de 23 a 41 municipios en Puebla

​Por su parte, la titular de la Secretaría de Bienestar federal, Ariadna Montiel, informó sobre el avance del censo de viviendas en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

En Puebla, precisó que se cerró con 11 mil 513 inmuebles con daños, en 41 municipios de la Sierra Norte que resultaron afectados por los deslaves e inundaciones.

La funcionaria destacó que en Puebla se amplió el número de municipios censados de 23 a 41, registrando un aumento de 234 viviendas adicionales.

A nivel nacional, informó que el censo reporta un total de 89 mil 897 casas revisadas, a las cuales se les entregó el primer apoyo económico.

Puedes consultar: Concluye censo en Puebla con 10.8 mil viviendas dañadas; el miércoles llegan los primeros 20 mil pesos a damnificados

