Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasEstado

Se reúne Armenta y Sheinbaum para supervisar avances del IMSS-Bienestar y reconstrucción en la Sierra Norte

Se reúne Armenta y Sheinbaum para supervisar avances del IMSS-Bienestar y reconstrucción en la Sierra Norte
Se reúne Armenta y Sheinbaum para supervisar avances del IMSS-Bienestar y reconstrucción en la Sierra Norte
Yadira Llaven Anzures

Los 24 gobernadores emanados de Morena, entre ellos el poblano Alejandro Armenta Mier, se reunieron este miércoles con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para supervisar los avances de la federalización de los servicios de salud en los estados, que en el caso de Puebla registra un déficit de 5 mil trabajadores del sector.

El encuentro, de acuerdo a información oficial, se celebró en Palacio Nacional para verificar el sistema de centralización de la salud conocido como IMSS-Bienestar, en el que sólo participan los 24 estados en los que gobierna el llamado movimiento de transformación.

Consulta más en: Hay un déficit de 5 mil trabajadores en el sector salud de Puebla, advierte el coordinador de IMSS-Bienestar

La reunión se dio justo cuando la mandataria federal anunció en su conferencia por la mañana que analiza la posibilidad de convocar a la ciudadanía a una movilización en las calles para celebrar el séptimo aniversario de la llegada del ex presidente Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, el próximo 1 de diciembre.

Al respecto, el mandatario Alejandro Armenta ofreció una rueda de prensa, en la ciudad de México, donde informó que la reunión fue para analizar el cierre del año e inicios del próximo de los avances del IMSS-Bienestar.

“El tema de IMSS-Bienestar tiene que ver con la visita que tuvimos con la presidenta de la República, lo estamos consolidando e hicimos una evaluación de la distribución de medicamentos, Puebla llegó a un buen nivel de eficiencia de la mano de las delegaciones de IMSS-Bienestar”, declaró.

A pesar de que no dio a conocer una cifra exacta del avance en la distribución de medicamentos, la declaración más reciente del coordinador estatal del IMSS-Bienestar en la entidad, Gerónimo Lara Gálvez, refiere que el abasto es del 70 por ciento.

Además, Lara Gálvez reveló que existe un déficit de 5 mil trabajadores para alcanzar condiciones ideales en las 742 unidades médicas y 54 hospitales del IMSS-Bienestar en Puebla.

Por otro lado, Armenta Mier precisó que, en el caso específico de Puebla, revisó el avance de la entrega de apoyos y la reconstrucción, por las afectaciones en la Sierra Norte, a un mes de la contingencia por la tormenta tropical “Jerry”.

“Se reparó prácticamente todo, se está aplicando el seguro tanto en escuelas como en clínicas, y se ha estado dando atención médica”, informó.

Al final, el gobernador de Puebla recordó que el modelo IMSS-Bienestar depende de la Federación, y los estados coadyuvan para lograr su consolidación.

Te puede interesar: IMSS BIENESTAR, GIGANTESCOS DESAFÍOS

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Anuncia Sheinbaum creación de una supercomputadora pública en México

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno mexicano firmó con el Centro Nacional de Supercomputación en España un convenio de colaboración para que México pueda acceder...
Nacional

Javier Duarte podría recibir hoy la libertad anticipada

La Jornada -
Ciudad de México. Este miércoles se realizará la tercera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de Justicia...

Últimas

Últimas

Relacionadas

La producción de autos eléctricos en 2030 no llegará al 80%: Capim

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La posibilidad de que en 2030 la fabricación de autos eléctricos alcance el 80 por ciento en México es inviable, según advirtió René Mendoza...

Invierte gobierno de Puebla 73 mdp en infraestructura hídrica en 31 municipios

Yadira Llaven Anzures -
La secretaria de Desarrollo Rural de Puebla, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que el gobierno del estado invirtió 73 millones de pesos para infraestructura...

Las raíces milenarias del chamanismo japonés y el butoh se compartirán en Tetiem

Paula Carrizosa -
Artistas, bailarines, actores y público de Puebla podrán adentrarse en el conocimiento de las raíces milenarias del chamanismo japonés y de las prácticas que...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025