Se reúne Armenta y Sheinbaum para supervisar avances del IMSS-Bienestar y reconstrucción en la Sierra Norte

Los 24 gobernadores emanados de Morena, entre ellos el poblano Alejandro Armenta Mier, se reunieron este miércoles con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para supervisar los avances de la federalización de los servicios de salud en los estados, que en el caso de Puebla registra un déficit de 5 mil trabajadores del sector.

El encuentro, de acuerdo a información oficial, se celebró en Palacio Nacional para verificar el sistema de centralización de la salud conocido como IMSS-Bienestar, en el que sólo participan los 24 estados en los que gobierna el llamado movimiento de transformación.

Consulta más en: Hay un déficit de 5 mil trabajadores en el sector salud de Puebla, advierte el coordinador de IMSS-Bienestar

La reunión se dio justo cuando la mandataria federal anunció en su conferencia por la mañana que analiza la posibilidad de convocar a la ciudadanía a una movilización en las calles para celebrar el séptimo aniversario de la llegada del ex presidente Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, el próximo 1 de diciembre.

Al respecto, el mandatario Alejandro Armenta ofreció una rueda de prensa, en la ciudad de México, donde informó que la reunión fue para analizar el cierre del año e inicios del próximo de los avances del IMSS-Bienestar.

“El tema de IMSS-Bienestar tiene que ver con la visita que tuvimos con la presidenta de la República, lo estamos consolidando e hicimos una evaluación de la distribución de medicamentos, Puebla llegó a un buen nivel de eficiencia de la mano de las delegaciones de IMSS-Bienestar”, declaró.

A pesar de que no dio a conocer una cifra exacta del avance en la distribución de medicamentos, la declaración más reciente del coordinador estatal del IMSS-Bienestar en la entidad, Gerónimo Lara Gálvez, refiere que el abasto es del 70 por ciento.

Además, Lara Gálvez reveló que existe un déficit de 5 mil trabajadores para alcanzar condiciones ideales en las 742 unidades médicas y 54 hospitales del IMSS-Bienestar en Puebla.

Por otro lado, Armenta Mier precisó que, en el caso específico de Puebla, revisó el avance de la entrega de apoyos y la reconstrucción, por las afectaciones en la Sierra Norte, a un mes de la contingencia por la tormenta tropical “Jerry”.

“Se reparó prácticamente todo, se está aplicando el seguro tanto en escuelas como en clínicas, y se ha estado dando atención médica”, informó.

Al final, el gobernador de Puebla recordó que el modelo IMSS-Bienestar depende de la Federación, y los estados coadyuvan para lograr su consolidación.

Te puede interesar: IMSS BIENESTAR, GIGANTESCOS DESAFÍOS