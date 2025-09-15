Lunes, septiembre 15, 2025
NoticiasEstado

Se invertirán 14.5 mdp en modernizar 7 Arcos de Seguridad en Puebla: SSP

La SSP anunció una inversión de al menos 14.5 millones de pesos para el mantenimiento de los siete arcos de seguridad de la entidad.
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla (SSP), a cargo de Francisco Sánchez González, anunció una inversión de al menos 14.5 millones de pesos para el mantenimiento de los siete arcos de seguridad ubicados en la entidad.

Además, el titular de la dependencia informó que para 2026 se tiene planeado equipar estos puntos estratégicos con tecnología de primera generación.

En Casa Aguayo, destacó que la inversión para este año estará destinada exclusivamente al mantenimiento de la infraestructura actual de los arcos, los cuales, según el secretario, se encuentran en una posición estratégica óptima. 

“La posición estratégica de los siete arcos con los que cuenta el estado es muy buena, responde a necesidades operativas y la ubicación está muy bien”, afirmó.

​El funcionario estatal señaló que el objetivo principal de esta inversión es acondicionar las instalaciones para que sean habitables y dignas para el personal de seguridad que las resguarda. 

Expuso que se realizó un recorrido y un levantamiento de necesidades en cada uno de los arcos para determinar los trabajos necesarios.

​Sin embargo, enfatizó la necesidad de ir más allá del simple mantenimiento. 

“El único detalle es que un arco de seguridad debe tener una tecnología que nos permita el reconocimiento de armas, de drogas, de dinero, de personas”, indicó. 

Por ello, Sánchez González dijo que llevará a cabo un estudio para definir la tecnología que se requerirán, a fin de reactivar completamente estos arcos qué quedaron en el olvido como “elefante blanco”.

 

​Si bien actualmente se utilizan patrullas de última tecnología y torres de vigilancia para suplir las carencias tecnológicas de los arcos, señaló que el plan a largo plazo es fortalecerlos para que cumplan su función original. 

La meta es que para 2026, una vez que se hayan determinado las necesidades, se comience la dotación de esta tecnología avanzada.

