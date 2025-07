Retornan voluntariamente familias migrantes para evitar la separación de sus hijos; algunos infantes han sido enviados al estado para quedar bajo el cuidado de abuelos: Cafami

El Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena (Cafami) ha detectado a familias migrantes en reciente retorno voluntario, para evitar la repatriación y separación de sus integrantes, o bien, que han enviado a sus hijos desde Estados Unidos para dejarlos bajo el cuidado de abuelos.

Norma Mendieta Medieta, coordinadora de esta organización civil, refirió que se ha identificado esta situación durante las jornadas de información que ha llevado a cabo en diversas regiones de la entidad.

“Nos hemos encontrado con familias de reciente retorno y que nos han comentado que ha sido para evitar la deportación, ellos no quieren pasar por ese proceso, particularmente no quieren vivir este tema de que puedan ser separados de sus hijos e hijas, que regresen ellos solos y que los niños se queden allá”.

Acentuó que por esta razón y para evitar una situación de esta complejidad, estas personas han empezado a regresar, ya que muchas de ellas intentaron obtener la doble nacionalidad antes de su partida a México, a fin de arreglar su condición; “sin embargo, las citas en los consulados estaban muy alejadas, tres, cuatro meses”.

Debido a estas circunstancias, prefirieron ya no esperar más tiempo y “dijeron, nos vamos de aquí y pues a ver qué hacemos allá”, comentó la también activista y defensora de derechos humanos de la población migrante.

- Advertisement -

Mendieta Mendieta resaltó que Cafami ha hallado casos en los que a personas adultas mayores “les han enviado a los pequeños”, pues el papá y la mamá se quedaron en Estados Unidos, por lo que ahora ellas tienen a su cargo a sus nietos y nietas, “sin embargo, no les dieron un documento que avale que tienen la custodia temporal”.

Consideró que la falta del documento que avale dicha custodia temporal significa un obstáculo, “porque sí se necesita” para la realización de diversos trámites y para comprobar que esos menores de edad están bajo su responsabilidad en este momento.

Al carecer de esta representación legal, las y los abuelos están impedidos de fungir como tutores y de tener la capacidad plena de efectuar cualquier procedimiento a favor de las y los niños que ahora están a su cargo.

Precisó que en este tipo de situación la custodia es temporal, ya que la definitiva se otorga solamente cuando los infantes se encuentran en estado de orfandad, ya sea por el deceso de alguno de los padres o de ambos.

Destacó que otro obstáculo que enfrentan las familias en retorno, es la falta del acta original de nacimiento de sus hijos e hijas nacidas en Estados Unidos, pues no lo traen consigo, lo “que en este contexto de tanta represión, redadas e intimidaciones, sucesos que todos los días vemos, es complejo”.

Por eso, realzó la importancia de buscar uana vinculación con organizaciones civiles en aquel país, a efecto de que brinden apoyo para la obtención de esos documentos civiles que son de vital importancia para cualquier persona; aunque, reconoció que no es un proceso rápido, ya que es largo y se debe salvar jurídicamente el requisito de que el acta o certificado sea recogido por los padres u otro familiar que, obviamente, ya no están allá. Todo -agregó- depende de la flexibilidad administrativa de cada estado.

La coordinadora de Cafami afirmó que hasta ahora todavía no tiene conocimiento de casos en los que los padres de familia hayan regresado a la entidad tlaxcalteca y sus hijos se hayan quedado en Estados Unidos e intenten recuperarlos. “Nadie nos los ha reportado”.

“Al menos con las que hemos tratado no, nadie nos lo ha reportado; papás que hayan dicho mis hijos se quedaron allá y estoy preocupado de cómo recuperarlos, no; más bien lo que se ha reportado es este tema de poder recuperar sus bienes”, indicó.

Abundó que las y los connacionales han retornado, pero como se ha expuesto y demandado insistentemente, se topan con “un gran problema” que es de la exclusión financiera de la que son objeto al reiniciar su vida en territorio mexicano, específicamente, en Tlaxcala.

“Ellos no pueden abrir una cuenta bancaria por el tema, otra vez, de los documentos, porque no tienen una identificación vigente, por ejemplo, ya sucedió en el mes de abril cuando estaba la veda electoral, entonces la familia no podía acceder a la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE)”, necesaria para efectuar cualquier tipo de trámite, enfatizó.