Ráfagas de viento provocan afectaciones menores en el 80% de los municipios de Tlaxcala: CEPC

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Juvencio Nieto Galicia informó que el frente frío número 13 ha provocado afectaciones en alrededor del 80 por ciento de los municipios de Tlaxcala con caída de ramas, árboles y estructuras publicitarias. Hasta el momento se mantiene saldo blanco en todo el estado.

El funcionario explicó que el fenómeno climático ingresó con ráfagas intensas de viento y temperaturas muy bajas desde la noche del domingo, por lo que desde entonces se activó un operativo de atención y monitoreo. “Tenemos un operativo desde el día de ayer en la noche. Sabíamos que iba a traer el frente número 13 bastante intensidad en el viento y temperaturas muy bajas”, señaló.

Nieto Galicia comentó que los reportes más frecuentes corresponden a caídas de ramas de árboles y estructuras publicitarias. Sin embargo, destacó que no se han registrado personas lesionadas ni daños mayores. “Hasta este momento, todo ha sido saldo blanco, pero continuamos con los recorridos y con el operativo para poder estar siempre pendientes de la ciudadanía”, expresó.

De acuerdo con los reportes de la CEPC, las afectaciones se han presentado en municipios como Tlaxco, Chiautempan, Apizaco y Tlaxcala capital, entre otros. “Hemos tenido en la mayoría del estado, un 80 por ciento de todos los municipios”, confirmó Nieto.

En el caso de Tlaxcala capital, los fuertes vientos obligaron al cierre temporal de la avenida Juárez, a la altura del zócalo, debido al riesgo que representaban los adornos instalados en la zona con motivo de las festividades recientes del Día de Muertos. Nieto Galicia aclaró que no se trató de una estructura colapsada, sino de elementos decorativos. “Hay unos adornos que están en la calle principal, casi frente a Palacio de Gobierno. La tela hizo que se venciera, no que se cayeran, sino que se empezaban a doblar algunos postes”, explicó.

El funcionario indicó que por seguridad se procedió al retiro de los adornos. “Se tuvo que cerrar la calle para poder hacer el trabajo de remoción y retirar cualquier objeto que pudiese ser peligroso para la ciudadanía”, apuntó.

En otros puntos del estado también se reportaron incidentes. En San Pablo del Monte, un árbol cayó a unos metros de la Vía Corta, mientras que en Quilehtla, personal de Protección Civil realizó labores de retiro de un árbol en la calle Venustiano Carranza.

Asimismo, en el municipio de Zacatelco, un árbol colapsó sobre una vivienda ubicada en la calle Domingo Arenas, sin que se reportaran personas lesionadas.

Nieto Galicia pidió a la población mantener precauciones y reportar cualquier situación de riesgo, especialmente en estructuras cercanas a viviendas, escuelas u oficinas. “El llamado que hemos hecho desde ayer es tener precaución y atención en caso de que vean algún árbol, rama o poste que pueda tener riesgo. Que nos llamen al 911 para poder acudir y hacer lo conducente”, dijo.

Sobre la duración del fenómeno, explicó que las ráfagas de viento continuarán durante la semana, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse alerta y abrigarse adecuadamente. “Esta semana tenemos que estar muy alertas porque estas ráfagas de viento estarán presentes todavía”, advirtió.

En materia de atención preventiva, el coordinador estatal recordó que la red de albergues de Protección Civil se encuentra activa. “Tenemos en actividad todos los albergues que tenemos en el estado, revisados constantemente para poder ser utilizados en el momento que sea necesario”, aseguró.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia ante el descenso de temperatura. “Este frente frío número 13 viene con bastante intensidad, con ráfagas de viento muy altas y temperaturas muy bajas. Hacemos el llamado a que se abriguen y que cualquier situación de riesgo la reporten al 911 o al 089”.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua informó que el paso del frente frío 13, que se desplaza por el norte, noreste y oriente del país, generará efectos intensos hasta al menos el 12 de noviembre.

La interacción de su masa de aire ártico con una corriente de chorro y una vaguada polar generará lluvias intensas al inicio de la semana, principalmente en estados del sureste y con costa en el Golfo de México, incluyendo intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Tlaxcala. Se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz, con posible nieve o aguanieve en cimas de volcanes como el Pico de Orizaba.