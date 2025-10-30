Puebla y Tlaxcala firman convenio regional para crear rutas conjuntas y compartir estrategias.

Con el objetivo de consolidar al centro del país como una región turística sólida y atractiva, las secretarías de Turismo de Puebla y Tlaxcala firmaron un convenio de colaboración que permitirá desarrollar estrategias conjuntas de promoción, intercambio de experiencias y fortalecimiento del sector.

El convenio fue firmado por el secretario de Turismo de Tlaxcala, Fabricio Mena Rodríguez y la titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla, Carla López–Malo Villalón, en un acto donde destacaron la unión de dos estados que comparten historia, gastronomía, cultura y tradiciones.

“El objetivo del día de hoy es llevar a cabo un convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla y la Secretaría de Turismo de Tlaxcala con la intención de promover el turismo, las fiestas y las ferias que tienen ambos estados”, explicó Mena Rodríguez durante su intervención.

El funcionario destacó que este acuerdo responde a un plan rector impulsado por la Secretaría de Turismo federal, que busca que las entidades trabajen por regiones para reforzar la identidad turística del país. En el caso del centro, participan Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

“Lo que buscamos es que un visitante que llegue a Puebla también pueda conocer Tlaxcala y viceversa”, añadió el secretario tlaxcalteca.

Mena Rodríguez subrayó que además de promover rutas y ferias, el convenio también busca vincular la academia y la formación profesional con las políticas turísticas. “El turismo debe estar ligado al sentido humano y a nuestras tradiciones, para que siga desarrollándose en ambos estados”, comentó.

Por su parte, la secretaria poblana Carla López–Malo Villalón resaltó que el acuerdo es una muestra del compromiso de los gobiernos de Alejandro Armenta y Lorena Cuéllar Cisneros, quienes reconocen el turismo como motor de desarrollo económico. “Puebla y Tlaxcala somos estados hermanos que compartimos gastronomía, cultura, historia y la talavera. Este convenio es para impulsar al centro del país como esa potencia turística que somos”, afirmó.

López–Malo destacó también la importancia de crear nuevas rutas turísticas y experiencias conjuntas, en línea con las tendencias actuales de los viajeros. “Hoy los turistas no buscan solo lugares, buscan experiencias, y tanto Puebla como Tlaxcala tienen mucho que ofrecer”, expresó.

En este sentido, la funcionaria adelantó que se organizarán mesas de trabajo con tour operadores de ambos estados para diseñar productos turísticos integrados que fortalezcan la conectividad regional.

Ambos titulares coincidieron en que grandes eventos internacionales, como el Mundial de Fútbol 2026, representan una oportunidad para atraer visitantes. Aunque ni Puebla ni Tlaxcala serán sedes, su proximidad con la Ciudad de México permitirá aprovechar el flujo de turistas.

“Se prevé recibir alrededor de 5 millones de visitantes durante el Mundial, y por supuesto, esta alianza nos permitirá fortalecer la promoción de nuestra región”, dijo Mena Rodríguez.

Finalmente, López–Malo Villalón reiteró la disposición de Puebla para trabajar junto a Tlaxcala en una estrategia común. “Tenemos que sumar para lograr que el centro del país vuelva a ser una potencia turística”, concluyó.

