Puebla proyecta incrementar la producción de 500 mil a un millón de litros de mezcal certificado para 2026: SDR

Con una producción proyectada de un millón de litros para el ciclo 2025-2026, Puebla se afianza como el segundo productor de mezcal en México, destacó este jueves la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, al inaugurar el Encuentro Nacional de Mezcal 2025.

En compañía del gobernador Alejandro Armenta y Héctor Arronte Calderón, en representación del gobierno federal, la funcionaria informó que actualmente se producen 500 mil litros de mezcal en el estado, y la proyección de producir el doble es resultado directo de las políticas de desarrollo rural impulsadas por los gobiernos de izquierda, que han priorizado el apoyo a pequeños productores que fueron ignorados por generaciones.

El Encuentro Nacional de Mezcal Puebla 2025 se lleva a cabo del 11 al 14 de septiembre, a propósito del Décimo Aniversario del reconocimiento otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que concesionó la denominación de origen para 116 municipios de la entidad.

En las instalaciones del Centro de Convenciones, enfatizó que el crecimiento de la producción de mezcal en la entidad, se basa en un modelo de producción responsable, sostenible e innovador, diseñado para proteger los ecosistemas y fomentar el manejo agroforestal del agave.

Afirmó que el compromiso gubernamental se ha materializado a través de una inversión de 110 millones de pesos del gobierno de Alejandro Armenta, destinados a fortalecer toda la cadena productiva.

Expuso que los fondos se utilizan para la producción de plantas de especies nativas y la reposición de agaves, así como para equipar palenques y envasadoras, instalar sistemas de captación de agua y apoyar en los procesos de certificación.

La titular de la SDR resaltó que estas medidas no solo impulsan la economía regional, sino también generan empleos dignos, ofreciendo a los productores la oportunidad de una vida mejor en sus propias tierras.

“Cada planta se cuida al menos seis años; es su esperanza para una vida mejor, para que no dejen sus tierras por un sueño americano”, expresó Altamirano, subrayando la importancia del agave para la economía regional.

El mezcal, el oro líquido de Puebla

Altamirano destacó que la región Mixteca es un pilar fundamental de esta industria, al ser hogar de más de 19 mil hectáreas de agave y poseer 31 especies nativas como espadín, tepeztate, espadilla, papalometl y cupreata.

La funcionaria resaltó el papel crucial de las mujeres rurales mezcaleras, cuyo liderazgo está transformando sus familias y comunidades.

Este éxito se reflejó en el Concurso Nacional de Marcas de Mezcal 2025, donde Puebla obtuvo 60 de las 89 medallas, y ahora participan en el Concurso Mundial de Bruselas, que a fin de mes dará a conocer los resultados.

En los últimos dos años y ocho meses, informó que en la entidad se ha fomentado el agave mezcalero, lo que ha permitido que se cuenten con al menos 210 viveros de agave que producen en su conjunto más de 12 millones de plantas anuales, que permiten el establecimiento de 4 mil hectáreas al año, 250 fábricas de mezcal, 70 envasadoras, de las cuales el 90 por ciento es propiedad de pequeños productores

Actualmente, dijo que Puebla produce 604 mil litros de mezcal certificado al año, lo que representa el 4.9 por ciento de la producción nacional.

En México existen cinco certificadoras acreditadas con las cuales los productores trabajan a su elección para dar cumplimiento a la Norma 070, que acredita que la producción sea un mezcal y no destilado de agave.

Participan 300 marcas

Ana Laura Altamirano destacó que el Encuentro Nacional del Mezcal es mucho más que una exposición, es un espacio de vinculación comercial, innovación y cultura, con más de 150 stands que albergan 300 marcas.

Expuso que los estados con denominación de origen de mezcal podrán promover y comercializar sus mezcales, intercambiar experiencias y generar alianzas estratégicas para abrir más mercados justos para esta bebida ancestral.

Durante cuatro días de actividades, informó habrá un Campeonato Nacional de Mixología, Premio al Origen, que reconoce a los mejores mezcales poblanos y rinde homenaje a quienes se han dedicado al cultivo, jima y destilación, así como talleres, foros y capacitación, sobre innovación, comercialización y fortalecimiento de la industria, por los mejores especialistas nacionales en la materia.

Además, agregó la Carrera del Mezcal con premios y la organización de actividades artísticas y culturales.

