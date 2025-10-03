Viernes, octubre 3, 2025
Puebla, lista en seguridad para ser sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026: SSP

Puebla se perfila como opción viable para ser sede de entrenamiento y concentración de selecciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Yadira Llaven Anzures

El estado de Puebla se perfila como una opción viable para ser sede de entrenamiento y concentración de selecciones nacionales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, al haber sido clasificada en el Grupo 3 de estados anfitriones. 

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Francisco Sánchez González, confirmó que la entidad cumple en su mayoría con la rigurosa lista de verificación (checklist) en materia de seguridad que exige la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Tras participar en una reunión en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México, este miércoles 1 de octubre, donde se presentó el Plan de Seguridad para la justa mundialista, Sánchez González detalló el estatus de Puebla.

El funcionario estatal explicó que la FIFA ha establecido tres clasificaciones para el Mundial 2026 en México.

Los “Estados Sede” que son Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León; “Estados Dormitorios”, donde se consideran a Pachuca, Toluca, Querétaro y Torreón; y la clasificación tres, donde se ubica Puebla.

“Nosotros estamos en el Grupo 3, son los estados que probablemente, si alguna selección lo decidiera, pudiéramos servir como campo de entrenamiento y que pernoctaran aquí las selecciones”, indicó Sánchez González.

Riguroso checklist de seguridad

Francisco Sánchez reveló que la FIFA y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) entregaron un checklist detallado para garantizar la seguridad de los equipos y visitantes.

Aseguró que la administración estatal ha revisado los requerimientos y que “el estado cumple en su mayoría con lo que nos está solicitando la FIFA”; sin embargo, admitió que hay áreas que requerirán adecuación y fortalecimiento, el cumplimiento es casi total.

 

Puntualizó que entre los elementos críticos que el estado debe demostrar tener se encuentran: Contar con Policía Científica, disponer de unidades K-9 (binomios caninos), poseer equipos antibombas y un grupo antiexplosivos, así como segurar la conectividad del C5 estatal con el C5 Federal.

Al respecto, el secretario señaló que tienen un plazo de 30 días para informar sobre el cumplimiento de este checklist a la SSPC, aunque anticipó que lo harán en mucho menos tiempo, con la instrucción del Gobernador de acatar toda la normativa.

Pronóstico de afluencia turística

Sánchez González destacó el gran interés en Puebla, previendo que la cercanía con la Ciudad de México —una de las sedes principales—, lo que atraerá una afluencia significativa de turistas.

“Se esperan alrededor para el Mundial en México 5.5 millones de visitantes. La mayor parte del turismo van a venir hacia México y obviamente mucha de esta gente, por la cercanía que tenemos, somos un punto turístico de referencia”, afirmó.

Por esta razón, dijo que Puebla estará preparada para ser un punto clave para los visitantes internacionales.

La decisión final sobre qué selecciones elegirán a Puebla como su centro de operaciones se conocerá tras el sorteo de la FIFA, previsto para el 5 de diciembre.

